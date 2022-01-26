06:56 26.01.2022 (обновлено: 08:37 26.01.2022)
Посольство России: поставляемое США Киеву оружие окажется в руках боевиков
Посольство России: украинские боевики получат карт-бланш на провокации из-за оружия США
Поставка американского оружия на Украину
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Оружие, которое США передают Украине, попадет к боевикам и террористам, заявило посольство России в Вашингтоне.
"Пресс-службы госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине", — говорится в публикации дипмиссии.
В посольстве отметили, что вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона "неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе".
Только за последние дни США отправили на Украину самолетами три партии оружия. Накануне туда доставили 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракет Javelin.
В российском постпредстве при ООН констатировали, что Украину "наводнили" вооружения США и НАТО, а также "бесчисленные" советники стран Запада.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле уверены, что претензии используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Члены альянса уже подтвердили намерения усилить присутствие на востоке Европы, хотя Москва настаивает на отказе от этого в проекте документа о гарантиях безопасности.