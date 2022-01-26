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Посольство России: поставляемое США Киеву оружие окажется в руках боевиков
Посольство России: поставляемое США Киеву оружие окажется в руках боевиков - РИА Новости, 26.01.2022
Посольство России: поставляемое США Киеву оружие окажется в руках боевиков
Оружие, которое США передают Украине, попадет к боевикам и террористам, заявило посольство России в Вашингтоне. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T06:56
2022-01-26T08:37
в мире
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россия
украина
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Оружие, которое США передают Украине, попадет к боевикам и террористам, заявило посольство России в Вашингтоне.В посольстве отметили, что вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона "неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе".Только за последние дни США отправили на Украину самолетами три партии оружия. Накануне туда доставили 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракет Javelin.В российском постпредстве при ООН констатировали, что Украину "наводнили" вооружения США и НАТО, а также "бесчисленные" советники стран Запада.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле уверены, что претензии используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Члены альянса уже подтвердили намерения усилить присутствие на востоке Европы, хотя Москва настаивает на отказе от этого в проекте документа о гарантиях безопасности.
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в мире, сша, россия, украина
06:56 26.01.2022 (обновлено: 08:37 26.01.2022)
 
Посольство России: поставляемое США Киеву оружие окажется в руках боевиков

Посольство России: украинские боевики получат карт-бланш на провокации из-за оружия США

© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio CampinoПоставка американского оружия на Украину
Поставка американского оружия на Украину - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© REUTERS / U.S. Air Force/Mauricio Campino
Поставка американского оружия на Украину
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Оружие, которое США передают Украине, попадет к боевикам и террористам, заявило посольство России в Вашингтоне.

"Пресс-службы госдепа и Пентагона чуть ли не ежедневно хвастаются усилиями о наращивании военного содействия киевскому режиму. Власти США делают это, прекрасно понимая, что американское смертоносное оружие окажется в руках боевиков и террористов на Украине", — говорится в публикации дипмиссии.

В посольстве отметили, что вместе с политической и материальной поддержкой Вашингтона "неонацисты, по сути, получают "карт-бланш" на провокации и проведение силовых акций в Донбассе".
Только за последние дни США отправили на Украину самолетами три партии оружия. Накануне туда доставили 80 тонн военных грузов, в том числе 300 противотанковых ракет Javelin.
Противотанковый ракетный комплекс Javelin - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
Вчера, 21:56
На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
В российском постпредстве при ООН констатировали, что Украину "наводнили" вооружения США и НАТО, а также "бесчисленные" советники стран Запада.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения" на Украину. Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. В Кремле уверены, что претензии используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Члены альянса уже подтвердили намерения усилить присутствие на востоке Европы, хотя Москва настаивает на отказе от этого в проекте документа о гарантиях безопасности.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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