Блинкен рассказал, сколько США прорабатывали ответ России по Украине
Блинкен: США "пару месяцев" прорабатывали ответ России на случай эскалации вокруг Украины
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Администрация США и ее союзники в течение последних месяцев прорабатывали ответ на сценарий, при котором Россия начнет "агрессивные действия" против Украины, при том что Москва эти планы категорически отрицает, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Даже занимаясь дипломатией, что является моей основной работой и обязанностью, мы очень тщательно готовились на тот случай, если Россия пойдет по другому пути - по пути агрессии", - сказал Блинкен в ходе публичного выступления, посвященного развитию кризиса вокруг Украины.
Глава американской дипломатии сообщил, что эта работа продолжалась в течение последних нескольких месяцев и включала проработку скоординированных "последствий" для РФ со стороны США и их союзников в случае дальнейшей эскалации украинского кризиса.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.