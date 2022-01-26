https://ria.ru/20220126/blinken-1769698048.html

Блинкен рассказал, сколько США прорабатывали ответ России по Украине

Блинкен рассказал, сколько США прорабатывали ответ России по Украине - РИА Новости, 26.01.2022

Блинкен рассказал, сколько США прорабатывали ответ России по Украине

Администрация США и ее союзники в течение последних месяцев прорабатывали ответ на сценарий, при котором Россия начнет "агрессивные действия" против Украины,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T22:07

2022-01-26T22:07

2022-01-26T22:07

в мире

киев

сша

дмитрий песков

нато

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Администрация США и ее союзники в течение последних месяцев прорабатывали ответ на сценарий, при котором Россия начнет "агрессивные действия" против Украины, при том что Москва эти планы категорически отрицает, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Даже занимаясь дипломатией, что является моей основной работой и обязанностью, мы очень тщательно готовились на тот случай, если Россия пойдет по другому пути - по пути агрессии", - сказал Блинкен в ходе публичного выступления, посвященного развитию кризиса вокруг Украины.Глава американской дипломатии сообщил, что эта работа продолжалась в течение последних нескольких месяцев и включала проработку скоординированных "последствий" для РФ со стороны США и их союзников в случае дальнейшей эскалации украинского кризиса.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

https://ria.ru/20220125/bayden-1769489299.html

киев

сша

россия

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в мире, киев, сша, дмитрий песков, нато, энтони блинкен, россия