https://ria.ru/20220126/blinken-1769692666.html

Байден лично "благословил" ответ США на предложения России, заявил Блинкен

Байден лично "благословил" ответ США на предложения России, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.01.2022

Байден лично "благословил" ответ США на предложения России, заявил Блинкен

Президент США Джо Байден принимал активное личное участие при составлении письменного ответа Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности: хозяин... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T21:11

2022-01-26T21:11

2022-01-26T21:30

сша

россия

в мире

вашингтон (город)

джо байден

энтони блинкен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768689702_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d16f7935858b2707ed643968c2de296a.jpg

ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Джо Байден принимал активное личное участие при составлении письменного ответа Вашингтона на предложения РФ по гарантиям безопасности: хозяин Белого дома вносил в документ правки и "благословил" его окончательный вариант, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен."Президент принимал активное участие при составление данного документа. Мы неоднократно пересматривали его вместе с ним в течение последних недель по мере того, как получали комментарии и идеи от наших союзников и партнеров", - сказал Блинкен в ходе выступления, посвященного развитию кризиса вокруг Украины.Глава американской дипломатии добавил, что мнения союзников США сыграли не последнюю роль при составлении документа: их позиции "были интегрированы в текст, в проработку которого Байден был активно вовлечен с самого начала"."Президент изучал предварительные предложения, вносил свои правки и, конечно же, благословил окончательный вариант документа, который сегодня был передан российской стороне", - рассказал госсекретарь США.Ранее в среду посол США Джон Салливан передал замглавы МИД РФ Александру Грушко письменный ответ Вашингтона по гарантиям безопасности.

https://ria.ru/20220126/lavrov-1769622216.html

сша

россия

вашингтон (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, в мире, вашингтон (город), джо байден, энтони блинкен