https://ria.ru/20220126/blinken-1769691806.html

В ответе США на предложения России есть "позитивные вещи", заявил Блинкен

В ответе США на предложения России есть "позитивные вещи", заявил Блинкен - РИА Новости, 26.01.2022

В ответе США на предложения России есть "позитивные вещи", заявил Блинкен

Американский ответ на российские предложения в сфере безопасности содержит "очень позитивные вещи", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T21:02

2022-01-26T21:02

2022-01-26T21:24

сша

россия

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вашингтон (город)

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Американский ответ на российские предложения в сфере безопасности содержит "очень позитивные вещи", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Там содержатся очень позитивные вещи, над которыми нужно работать", - заявил Блинкен на пресс-конференции.По его словам, ответ США содержит основные принципы, от которых Штаты не откажутся, но Вашингтон также "обозначил области", где возможна совместная работа для укрепления безопасности для всех, в том числе России. Он отметил, что речь идет о наступательных ракетных системах на Украине, вопросе военных учений, потенциальных мер по контролю над вооружениями, снижению рисков. "Все эти вещи отражают общую обеспокоенность, включая обеспокоенность, о которой говорила Россия", - сказал Блинкен."Думаю, есть важные вещи, с которыми можно работать, если РФ серьезно настроена на эту работу", - отметил он.

https://ria.ru/20220126/otvet-1769618167.html

сша

россия

вашингтон (город)

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