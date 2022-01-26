https://ria.ru/20220126/blinken-1769691806.html
В ответе США на предложения России есть "позитивные вещи", заявил Блинкен
В ответе США на предложения России есть "позитивные вещи", заявил Блинкен - РИА Новости, 26.01.2022
В ответе США на предложения России есть "позитивные вещи", заявил Блинкен
Американский ответ на российские предложения в сфере безопасности содержит "очень позитивные вещи", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T21:02
2022-01-26T21:02
2022-01-26T21:24
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энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Американский ответ на российские предложения в сфере безопасности содержит "очень позитивные вещи", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Там содержатся очень позитивные вещи, над которыми нужно работать", - заявил Блинкен на пресс-конференции.По его словам, ответ США содержит основные принципы, от которых Штаты не откажутся, но Вашингтон также "обозначил области", где возможна совместная работа для укрепления безопасности для всех, в том числе России. Он отметил, что речь идет о наступательных ракетных системах на Украине, вопросе военных учений, потенциальных мер по контролю над вооружениями, снижению рисков. "Все эти вещи отражают общую обеспокоенность, включая обеспокоенность, о которой говорила Россия", - сказал Блинкен."Думаю, есть важные вещи, с которыми можно работать, если РФ серьезно настроена на эту работу", - отметил он.
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сша, россия, в мире, вашингтон (город), энтони блинкен, ситуация в днр и лнр
21:02 26.01.2022 (обновлено: 21:24 26.01.2022)
В ответе США на предложения России есть "позитивные вещи", заявил Блинкен
Блинкен: в ответе США на предложения России по безопасности есть позитивные вещи
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости.
Американский ответ на российские предложения в сфере безопасности содержит "очень позитивные вещи", заявил
госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Там содержатся очень позитивные вещи, над которыми нужно работать", - заявил Блинкен на пресс-конференции.
По его словам, ответ США содержит основные принципы, от которых Штаты не откажутся, но Вашингтон также "обозначил области", где возможна совместная работа для укрепления безопасности для всех, в том числе России. Он отметил, что речь идет о наступательных ракетных системах на Украине, вопросе военных учений, потенциальных мер по контролю над вооружениями, снижению рисков. "Все эти вещи отражают общую обеспокоенность, включая обеспокоенность, о которой говорила Россия", - сказал Блинкен.
"Думаю, есть важные вещи, с которыми можно работать, если РФ серьезно настроена на эту работу", - отметил он.