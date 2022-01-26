20:54 26.01.2022 (обновлено: 21:58 26.01.2022)
США обсуждают с союзниками "суровые" шаги против России, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: США обсуждают с союзниками суровые экономические меры против России
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Администрация США абсолютно уверена в солидарности своих партнеров, включая Германию, в ситуации с продолжающимся кризисом вокруг Украины и возможными мерами в отношении России, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают.
"Одним из результатов беспрецедентных с точки зрения координации консультаций является то, что мы наблюдаем очень сильную солидарность в вопросе последствий, которые постигнут Россию в том случае, если она возобновит агрессию против Украины. И Германия не является исключением", - сказал Блинкен в ходе выступления, посвященного развитию кризиса вокруг Украины.
Госсекретарь подчеркнул, что "абсолютно уверен" в солидарности партнеров и союзников США, включая Берлин, в готовности "противостоять возобновлению российской агрессии против Украины". Блинкен также сообщил, что Вашингтон продолжает координироваться с европейскими партнерами на предмет возможных "суровых" экономических мер в отношении России на случай эскалации украинского кризиса.
"Что касается санкций, то, как уже говорил президент (Джо Байден), никакие варианты не исключены. Мы продолжаем поддерживать координацию с нашими европейскими союзниками по суровым экономическим мерам против Москвы за ее действия", - заявил госсекретарь США.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.