https://ria.ru/20220126/blinken-1769690049.html
США не обнародуют ответ на предложения России, заявил Блинкен
США не обнародуют ответ на предложения России, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.01.2022
США не обнародуют ответ на предложения России, заявил Блинкен
США не планируют публиковать ответ на предложения России в сфере безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T20:52
2022-01-26T20:52
2022-01-26T21:51
сша
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_48a4f375e558a01e01ffe511cb48b7a0.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США не планируют публиковать ответ на предложения России в сфере безопасности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Мы не опубликуем документ, потому что считаем, что дипломатия имеет большие шансы на успех, если мы оставим место для конфиденциальных переговоров. Мы надеемся и ожидаем, что Россия разделяет наши взгляды и отнесется к нашим предложениям серьезно", - сказал Блинкен на пресс-конференции.
сша
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768933209_211:0:2940:2047_1920x0_80_0_0_353eee4ede23e4f3ec81e91cbb43076d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, москва, россия
20:52 26.01.2022 (обновлено: 21:51 26.01.2022)
США не обнародуют ответ на предложения России, заявил Блинкен
Госсекретарь Блинкен: США не обнародуют ответ на предложения России по безопасности