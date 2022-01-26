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Кризис вокруг Украины намного больше Европы, заявил Блинкен
Кризис вокруг Украины намного больше Европы, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.01.2022
Кризис вокруг Украины намного больше Европы, заявил Блинкен
Ситуация вокруг Украины затрагивает все мировое сообщество, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:05
2022-01-26T19:15
украина
в мире
сша
москва
нато
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины затрагивает все мировое сообщество, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Этот кризис намного больше Украины и даже Европы, он серьезно беспокоит все мировое сообщество и требует международной реакции", - заявил Блинкен журналистам по итогам переговоров с главой МИД Кувейта.Глава американской дипломатии отметил, что ситуация вокруг Украины была, среди прочего, на повестке переговоров.В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.
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украина, в мире, сша, москва, нато, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
19:05 26.01.2022 (обновлено: 19:15 26.01.2022)
 
Кризис вокруг Украины намного больше Европы, заявил Блинкен

Госсекретарь Блинкен: ситуация вокруг Украины затрагивает все мировое сообщество

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГосударственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины затрагивает все мировое сообщество, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Этот кризис намного больше Украины и даже Европы, он серьезно беспокоит все мировое сообщество и требует международной реакции", - заявил Блинкен журналистам по итогам переговоров с главой МИД Кувейта.
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Вчера, 21:56
На Украине упрекнули США за "отстойное" и устаревшее оружие
Глава американской дипломатии отметил, что ситуация вокруг Украины была, среди прочего, на повестке переговоров.
В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.
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УкраинаВ миреСШАМоскваНАТОЭнтони БлинкенСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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