https://ria.ru/20220126/blinken-1769676071.html

Кризис вокруг Украины намного больше Европы, заявил Блинкен

Кризис вокруг Украины намного больше Европы, заявил Блинкен - РИА Новости, 26.01.2022

Кризис вокруг Украины намного больше Европы, заявил Блинкен

Ситуация вокруг Украины затрагивает все мировое сообщество, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T19:05

2022-01-26T19:05

2022-01-26T19:15

украина

в мире

сша

москва

нато

энтони блинкен

ситуация в днр и лнр

россия

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Ситуация вокруг Украины затрагивает все мировое сообщество, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."Этот кризис намного больше Украины и даже Европы, он серьезно беспокоит все мировое сообщество и требует международной реакции", - заявил Блинкен журналистам по итогам переговоров с главой МИД Кувейта.Глава американской дипломатии отметил, что ситуация вокруг Украины была, среди прочего, на повестке переговоров.В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220125/oruzhie-1769520073.html

украина

сша

москва

россия

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