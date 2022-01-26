https://ria.ru/20220126/biznes-1769610507.html

Путин отметил важность улучшения инвестиционного климата в России

Путин отметил важность улучшения инвестиционного климата в России - РИА Новости, 26.01.2022

Путин отметил важность улучшения инвестиционного климата в России

Россия заинтересована в том, чтобы иностранные бизнесмены, в том числе из Италии, чувствовали себя максимально комфортно, работая в РФ, заявил глава государства РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T14:25

2022-01-26T14:25

2022-01-26T14:27

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в том, чтобы иностранные бизнесмены, в том числе из Италии, чувствовали себя максимально комфортно, работая в РФ, заявил глава государства Владимир Путин в ходе общения с представителями итальянского бизнеса по видеосвязи."Мы заинтересованы в том, чтобы иностранные, в том числе итальянские бизнесмены чувствовали себя на рынке России максимально комфортно. На системной основе принимаем меры для улучшения делового и инвестиционного климата", - сказал он.

https://ria.ru/20211130/investitsii-1761403859.html

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2022

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экономика, владимир путин, россия