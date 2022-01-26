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Путин назвал уровень безработицы в России минимальным
Путин назвал уровень безработицы в России минимальным - РИА Новости, 26.01.2022
Путин назвал уровень безработицы в России минимальным
Безработица в РФ держится на минимальном уровне в 4,3%, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T14:02
2022-01-26T14:28
владимир путин
россия
безработица
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Безработица в РФ держится на минимальном уровне в 4,3%, сообщил президент России Владимир Путин."Безработица у нас держится на исторических минимумах - 4,3%", - сказал Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи.Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по безработице , который россиянин может получать в первые три месяца, с 1 января 2022 года составит 12 792 рубля, а минимальный - 1500 рублей.В 2021 году максимальный размер пособия составлял 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) 2020 года. Условия предоставления пособия сохраняются: в первые три месяца после регистрации в качестве безработного человек будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, следующие три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход, а минимальное - тем гражданам, которые либо прежде не работали по найму, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия.
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владимир путин, россия, безработица
14:02 26.01.2022 (обновлено: 14:28 26.01.2022)
 
Путин назвал уровень безработицы в России минимальным

Президент Путин: безработица в России держится на минимальном уровне — 4,3%

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Безработица в РФ держится на минимальном уровне в 4,3%, сообщил президент России Владимир Путин.
"Безработица у нас держится на исторических минимумах - 4,3%", - сказал Путин на встрече с главами ведущих итальянских компаний в режиме видеосвязи.
Специалист около стенда с вакансиями - РИА Новости, 1920, 29.12.2021
29 декабря 2021, 08:16
Уровень безработицы в Москве снизился в шесть раз
Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по безработице , который россиянин может получать в первые три месяца, с 1 января 2022 года составит 12 792 рубля, а минимальный - 1500 рублей.
В 2021 году максимальный размер пособия составлял 12 130 рублей, что соответствует минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) 2020 года. Условия предоставления пособия сохраняются: в первые три месяца после регистрации в качестве безработного человек будет получать 75% заработка, но не более 12 792 рублей, следующие три месяца – 60% заработка, но не более 5 тысяч рублей.
Максимальное пособие назначается гражданам, которые постоянно работали и потеряли трудовой доход, а минимальное - тем гражданам, которые либо прежде не работали по найму, либо не работали длительное время, либо были уволены за виновные действия.
 
Владимир ПутинРоссияБезработица
 
 
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