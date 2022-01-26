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Лавров рассказал о новых шагах после получения ответов по безопасности

Лавров рассказал о новых шагах после получения ответов по безопасности - РИА Новости, 26.01.2022

Лавров рассказал о новых шагах после получения ответов по безопасности

В зависимости от ответа США на предложения РФ по безопасности МИД РФ и другие ведомства подготовят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах,... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:51

2022-01-26T12:51

2022-01-26T22:26

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В зависимости от ответа США на предложения РФ по безопасности МИД РФ и другие ведомства подготовят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."В зависимости от содержания этого ответа (от США), который ожидается на этой неделе, мы будем готовить, совместно с нашими коллегами из других ведомств, предложения президенту о дальнейших шагах", - заявил Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена.Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.

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в мире, сша, владимир путин, нато, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, восточная европа, россия