12:51 26.01.2022 (обновлено: 22:26 26.01.2022)
Лавров рассказал о новых шагах после получения ответов по безопасности
Лавров: после ответа по гарантиям безопасности МИД подготовит предложения по новым шагам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. В зависимости от ответа США на предложения РФ по безопасности МИД РФ и другие ведомства подготовят президенту Владимиру Путину предложения о дальнейших шагах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В зависимости от содержания этого ответа (от США), который ожидается на этой неделе, мы будем готовить, совместно с нашими коллегами из других ведомств, предложения президенту о дальнейших шагах", - заявил Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме РФ.
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В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена.
Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.