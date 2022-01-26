https://ria.ru/20220126/bezopasnost-1769579304.html
Безопасность России будет надежно обеспечена, заявил Лавров
Безопасность России будет надежно обеспечена, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022
Безопасность России будет надежно обеспечена, заявил Лавров
Безопасность России будет надёжно обеспечена при любых обстоятельствах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T12:29
2022-01-26T12:29
2022-01-26T13:29
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Безопасность России будет надёжно обеспечена при любых обстоятельствах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена.Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.
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"Безопасность России и ее граждан – безусловный приоритет" – Лавров
Россия не позволит "замотать" в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности и при отсутствии реакции предпримет конкретные шаги, заявил глава МИД Сергей Лавров.
2022-01-26T12:29
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в мире, безопасность, сша, нато, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, совет россия-нато, восточная европа, россия
12:29 26.01.2022 (обновлено: 13:29 26.01.2022)
Безопасность России будет надежно обеспечена, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: безопасность России будет надежно обеспечена при любых обстоятельствах