12:26 26.01.2022 (обновлено: 14:48 26.01.2022)
Россия не даст замотать свои предложения в дискуссиях, заявил Лавров
Лавров: Россия не даст замотать свои предложения по безопасности в бесконечных дискуссиях
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в ходе "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 января 2022
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает в ходе "правительственного часа" на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 января 2022
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва не даст "замотать" в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности, примет ответные меры, если Запад проигнорирует требования России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчётливо просматривается, замотать нашу инициативу мы не дадим", - сказал Лавров.
"Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжить свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры", - отметил министр, выступая в Госдуме.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена. Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.
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