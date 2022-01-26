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Россия не даст замотать свои предложения в дискуссиях, заявил Лавров

Россия не даст замотать свои предложения в дискуссиях, заявил Лавров - РИА Новости, 26.01.2022

Россия не даст замотать свои предложения в дискуссиях, заявил Лавров

Москва не даст "замотать" в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности, примет ответные меры, если Запад проигнорирует требования России, заявил в среду... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:26

2022-01-26T12:26

2022-01-26T14:48

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Москва не даст "замотать" в дискуссиях предложения по гарантиям безопасности, примет ответные меры, если Запад проигнорирует требования России, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Замотать наши проекты в бесконечных дискуссиях, а такая линия отчётливо просматривается, замотать нашу инициативу мы не дадим", - сказал Лавров."Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжить свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, примет необходимые ответные меры", - отметил министр, выступая в Госдуме.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена. Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.

россия

сша

восточная европа

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в мире, сергей лавров, россия, сша, нато, госдума рф, совет россия-нато, восточная европа