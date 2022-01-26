https://ria.ru/20220126/bezopasnost-1769573475.html

В Киеве заявили, что не возражают против предложений США по безопасности

В Киеве заявили, что не возражают против предложений США по безопасности - РИА Новости, 26.01.2022

В Киеве заявили, что не возражают против предложений США по безопасности

Предложения США по безопасности, которые они направят РФ, не вызывают возражений Киева, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T12:05

2022-01-26T12:05

2022-01-26T12:18

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дмитрий кулеба

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КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Предложения США по безопасности, которые они направят РФ, не вызывают возражений Киева, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба."Она (позиция Киева – ред.) учтена и предложения, которые США направят России в части Украины не вызывают наших возражений", - сказал Кулеба на брифинге в среду. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в телефонном разговоре с Кулебой заявил, что Вашингтон направит РФ письменные предложения на текущей неделе, после чего не исключен очередной раунд американо-российских переговоров."Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано... Важно, что дипломатический трек контактов с Россией продолжает работать: пока говорят дипломаты, пушки молчат", - сказал Кулеба.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена.Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.

https://ria.ru/20220126/ukraine-1769502643.html

https://ria.ru/20220125/nato-1769523803.html

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