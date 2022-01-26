12:05 26.01.2022 (обновлено: 12:18 26.01.2022)
В Киеве заявили, что не возражают против предложений США по безопасности
Глава МИД Украины Кулеба: предложения США по безопасности не вызывают возражений Киева
Здание МИД Украины
КИЕВ, 26 янв – РИА Новости. Предложения США по безопасности, которые они направят РФ, не вызывают возражений Киева, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Она (позиция Киева – ред.) учтена и предложения, которые США направят России в части Украины не вызывают наших возражений", - сказал Кулеба на брифинге в среду. По его словам, госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в телефонном разговоре с Кулебой заявил, что Вашингтон направит РФ письменные предложения на текущей неделе, после чего не исключен очередной раунд американо-российских переговоров.
"Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано... Важно, что дипломатический трек контактов с Россией продолжает работать: пока говорят дипломаты, пушки молчат", - сказал Кулеба.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена.
Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.
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