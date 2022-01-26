Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/berbok-1769633996.html
Бербок назвала цель Германии на Украине
Бербок назвала цель Германии на Украине - РИА Новости, 26.01.2022
Бербок назвала цель Германии на Украине
Общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины безо всяких "но и если", заявила глава МИД ФРГ Анналена РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:13
2022-01-26T16:21
в мире
украина
сша
москва
нато
мид германии
ситуация в днр и лнр
анналена бербок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768428900_0:92:2724:1624_1920x0_80_0_0_d174e05032581151151d066f1dd9c493.jpg
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины безо всяких "но и если", заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Как партнеры НАТО мы разделяем тесные связи, особенно в условиях нынешнего кризиса. Мы позавчера интенсивно обсуждали это с нашими коллегами по ЕС. Нашей общей целью остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины и безо всяких "но и если". Любая другая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия политического, стратегического и в то же время экономического и финансового характера", - заявила Бербок на пресс-конференции с нидерландским коллегой Вопке Хукстра.Она добавила, что страны Запада "ведут соответствующую подготовительную работу" в этом отношении. При этом Бербок подчеркнула, что страны Запада "хотят и им нужен серьезный диалог с Россией на основе международных обязательств". "Потому что только политическим способом можно достичь деэскалации", - добавила Бербок.Бербок добавила, что страны Запада должны сохранять единство и сопротивляться "попыткам извне, направленным на то, чтобы внести среди нас раскол". Министр также подчеркнула, что Германия поддерживает Украину экономически, являясь крупнейшим донором страны, помогает с поставками вакцины, с продлением транзита российского газа.В свою очередь, Хукстра отметил, что страны Запады должны четко показать России, что стороны "должны продолжать диалог, но также что мы при этом не смиримся с нарушением украинского суверенитета"."Дальнейшая эскалация будет иметь серьезные последствия", - заявил он.В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html
https://ria.ru/20220122/krym-1769019746.html
украина
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768428900_0:0:2472:1853_1920x0_80_0_0_45c2940ff0fdf3fa53e2dd21ed849771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, москва, нато, мид германии, ситуация в днр и лнр, анналена бербок
16:13 26.01.2022 (обновлено: 16:21 26.01.2022)
 
Бербок назвала цель Германии на Украине

Глава МИД ФРГ Бербок: целью Берлина остается защита суверенитета Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины безо всяких "но и если", заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Как партнеры НАТО мы разделяем тесные связи, особенно в условиях нынешнего кризиса. Мы позавчера интенсивно обсуждали это с нашими коллегами по ЕС. Нашей общей целью остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины и безо всяких "но и если". Любая другая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия политического, стратегического и в то же время экономического и финансового характера", - заявила Бербок на пресс-конференции с нидерландским коллегой Вопке Хукстра.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
24 января, 13:08
Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО и Украину
Она добавила, что страны Запада "ведут соответствующую подготовительную работу" в этом отношении. При этом Бербок подчеркнула, что страны Запада "хотят и им нужен серьезный диалог с Россией на основе международных обязательств". "Потому что только политическим способом можно достичь деэскалации", - добавила Бербок.
Бербок добавила, что страны Запада должны сохранять единство и сопротивляться "попыткам извне, направленным на то, чтобы внести среди нас раскол". Министр также подчеркнула, что Германия поддерживает Украину экономически, являясь крупнейшим донором страны, помогает с поставками вакцины, с продлением транзита российского газа.
В свою очередь, Хукстра отметил, что страны Запады должны четко показать России, что стороны "должны продолжать диалог, но также что мы при этом не смиримся с нарушением украинского суверенитета".
Люди на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 07:02
Глава ВМС Германии заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины
"Дальнейшая эскалация будет иметь серьезные последствия", - заявил он.
В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.
 
В миреУкраинаСШАМоскваНАТОМИД ГерманииСитуация в ДНР и ЛНРАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
23:25Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
23:19Козак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым
Лента новостейМолния
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в ДонбассеКозак назвал поведение Украины и США военным удушением ДонбассаКозак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым