https://ria.ru/20220126/berbok-1769633996.html

Бербок назвала цель Германии на Украине

Бербок назвала цель Германии на Украине - РИА Новости, 26.01.2022

Бербок назвала цель Германии на Украине

Общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины безо всяких "но и если", заявила глава МИД ФРГ Анналена РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T16:13

2022-01-26T16:13

2022-01-26T16:21

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анналена бербок

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины безо всяких "но и если", заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок."Как партнеры НАТО мы разделяем тесные связи, особенно в условиях нынешнего кризиса. Мы позавчера интенсивно обсуждали это с нашими коллегами по ЕС. Нашей общей целью остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины и безо всяких "но и если". Любая другая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия политического, стратегического и в то же время экономического и финансового характера", - заявила Бербок на пресс-конференции с нидерландским коллегой Вопке Хукстра.Она добавила, что страны Запада "ведут соответствующую подготовительную работу" в этом отношении. При этом Бербок подчеркнула, что страны Запада "хотят и им нужен серьезный диалог с Россией на основе международных обязательств". "Потому что только политическим способом можно достичь деэскалации", - добавила Бербок.Бербок добавила, что страны Запада должны сохранять единство и сопротивляться "попыткам извне, направленным на то, чтобы внести среди нас раскол". Министр также подчеркнула, что Германия поддерживает Украину экономически, являясь крупнейшим донором страны, помогает с поставками вакцины, с продлением транзита российского газа.В свою очередь, Хукстра отметил, что страны Запады должны четко показать России, что стороны "должны продолжать диалог, но также что мы при этом не смиримся с нарушением украинского суверенитета"."Дальнейшая эскалация будет иметь серьезные последствия", - заявил он.В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.

https://ria.ru/20220124/nato-1769239734.html

https://ria.ru/20220122/krym-1769019746.html

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в мире, украина, сша, москва, нато, мид германии, ситуация в днр и лнр, анналена бербок