16:13 26.01.2022 (обновлено: 16:21 26.01.2022)
Бербок назвала цель Германии на Украине
Глава МИД ФРГ Бербок: целью Берлина остается защита суверенитета Украины
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Общей целью в ситуации вокруг Украины остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины безо всяких "но и если", заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
"Как партнеры НАТО мы разделяем тесные связи, особенно в условиях нынешнего кризиса. Мы позавчера интенсивно обсуждали это с нашими коллегами по ЕС. Нашей общей целью остается защита суверенитета и территориальной целостности Украины и безо всяких "но и если". Любая другая агрессия России против Украины будет иметь тяжелые последствия политического, стратегического и в то же время экономического и финансового характера", - заявила Бербок на пресс-конференции с нидерландским коллегой Вопке Хукстра.
Она добавила, что страны Запада "ведут соответствующую подготовительную работу" в этом отношении. При этом Бербок подчеркнула, что страны Запада "хотят и им нужен серьезный диалог с Россией на основе международных обязательств". "Потому что только политическим способом можно достичь деэскалации", - добавила Бербок.
Бербок добавила, что страны Запада должны сохранять единство и сопротивляться "попыткам извне, направленным на то, чтобы внести среди нас раскол". Министр также подчеркнула, что Германия поддерживает Украину экономически, являясь крупнейшим донором страны, помогает с поставками вакцины, с продлением транзита российского газа.
В свою очередь, Хукстра отметил, что страны Запады должны четко показать России, что стороны "должны продолжать диалог, но также что мы при этом не смиримся с нарушением украинского суверенитета".
"Дальнейшая эскалация будет иметь серьезные последствия", - заявил он.
В последнее время США и западные страны обвиняют Россию в якобы усилении "агрессивных действий" на границе с Украиной. В Москве бездоказательные обвинения отрицают заявляя, что никого не должно интересовать как Россия перемещает войска в пределах своей территории, никаких планов по вторжению на Украину не вынашивает и никогда не угрожала украинскому народу. РФ подчеркивает, что заявления об "агрессии" Москвы используются как предлог, чтобы разместить больше военной инфраструктуры НАТО вблизи российских границ.