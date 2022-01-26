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ФАС возбудила дело из-за цен на бензин в Нижегородской области
ФАС возбудила дело из-за цен на бензин в Нижегородской области - РИА Новости, 26.01.2022
ФАС возбудила дело из-за цен на бензин в Нижегородской области
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "дочек" "Лукойла" и "Газпром нефти" в Нижегородской области по подозрению в завышении цен... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:40
2022-01-26T17:40
нижегородская область
газпром нефть
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
лукойл
авто
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "дочек" "Лукойла" и "Газпром нефти" в Нижегородской области по подозрению в завышении цен на бензин, сообщила пресс-служба ведомства."В Нижегородском УФАС России рассматривается дело в отношении ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" и ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" по признакам нарушения закона о защите конкуренции (часть 1 статьи 10). Территориальный антимонопольный орган установил коллективное доминирование этих компаний на товарном рынке нефтепродуктов", - рассказали в пресс-службе ведомства. Следующее рассмотрение дела состоится 24 февраля.Замглавы ФАС Виталий Королев рассказал об этом на заседании окружных штабов в территориальных органах ФАС по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов. Участники этого заседания указали, что в некоторых регионах есть случаи, когда базовое топливо заменяется на премиальное, которое продается по более высокой стоимости. В итоге компании ограничивают потребителей в праве выбора марки бензина."По полученным данным, розничные перепродавцы и автозаправочные станции имеют торговую надбавку на бензины АИ-92 и АИ-95 в достаточном объеме для поддержания безубыточной предпринимательской деятельности. Таким образом, у них есть все условия для обеспечения потребителей нефтепродуктами, не повышая стоимости бензинов", - пояснили в ФАС.Королев также добавил, что в течение двух недель штабы в территориальных органах ФАС продолжат мониторинг запасов топлива. Это позволит обеспечить регионы необходимыми запасами нефтепродуктов для бесперебойных поставок.
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нижегородская область, газпром нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лукойл, авто
17:40 26.01.2022
 
ФАС возбудила дело из-за цен на бензин в Нижегородской области

Нижегородское УФАС заподозрило дочек "Лукойла" и "Газпром нефти" в завышении цен на бензин

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМужчина оплачивает автомобильное топливо на АЗС
Мужчина оплачивает автомобильное топливо на АЗС - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мужчина оплачивает автомобильное топливо на АЗС. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "дочек" "Лукойла" и "Газпром нефти" в Нижегородской области по подозрению в завышении цен на бензин, сообщила пресс-служба ведомства.
Нижегородском УФАС России рассматривается дело в отношении ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" и ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" по признакам нарушения закона о защите конкуренции (часть 1 статьи 10). Территориальный антимонопольный орган установил коллективное доминирование этих компаний на товарном рынке нефтепродуктов", - рассказали в пресс-службе ведомства. Следующее рассмотрение дела состоится 24 февраля.
Замглавы ФАС Виталий Королев рассказал об этом на заседании окружных штабов в территориальных органах ФАС по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов. Участники этого заседания указали, что в некоторых регионах есть случаи, когда базовое топливо заменяется на премиальное, которое продается по более высокой стоимости. В итоге компании ограничивают потребителей в праве выбора марки бензина.
"По полученным данным, розничные перепродавцы и автозаправочные станции имеют торговую надбавку на бензины АИ-92 и АИ-95 в достаточном объеме для поддержания безубыточной предпринимательской деятельности. Таким образом, у них есть все условия для обеспечения потребителей нефтепродуктами, не повышая стоимости бензинов", - пояснили в ФАС.
Королев также добавил, что в течение двух недель штабы в территориальных органах ФАС продолжат мониторинг запасов топлива. Это позволит обеспечить регионы необходимыми запасами нефтепродуктов для бесперебойных поставок.
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Нижегородская областьГазпром нефтьФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)ЛУКОЙЛАвто
 
 
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