https://ria.ru/20220126/benzin-1769655836.html

ФАС возбудила дело из-за цен на бензин в Нижегородской области

ФАС возбудила дело из-за цен на бензин в Нижегородской области - РИА Новости, 26.01.2022

ФАС возбудила дело из-за цен на бензин в Нижегородской области

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "дочек" "Лукойла" и "Газпром нефти" в Нижегородской области по подозрению в завышении цен... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T17:40

2022-01-26T17:40

2022-01-26T17:40

нижегородская область

газпром нефть

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

лукойл

авто

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против "дочек" "Лукойла" и "Газпром нефти" в Нижегородской области по подозрению в завышении цен на бензин, сообщила пресс-служба ведомства."В Нижегородском УФАС России рассматривается дело в отношении ООО "Лукойл-Центрнефтепродукт" и ООО "Газпромнефть-Региональные продажи" по признакам нарушения закона о защите конкуренции (часть 1 статьи 10). Территориальный антимонопольный орган установил коллективное доминирование этих компаний на товарном рынке нефтепродуктов", - рассказали в пресс-службе ведомства. Следующее рассмотрение дела состоится 24 февраля.Замглавы ФАС Виталий Королев рассказал об этом на заседании окружных штабов в территориальных органах ФАС по мониторингу за ситуацией на рынке нефтепродуктов. Участники этого заседания указали, что в некоторых регионах есть случаи, когда базовое топливо заменяется на премиальное, которое продается по более высокой стоимости. В итоге компании ограничивают потребителей в праве выбора марки бензина."По полученным данным, розничные перепродавцы и автозаправочные станции имеют торговую надбавку на бензины АИ-92 и АИ-95 в достаточном объеме для поддержания безубыточной предпринимательской деятельности. Таким образом, у них есть все условия для обеспечения потребителей нефтепродуктами, не повышая стоимости бензинов", - пояснили в ФАС.Королев также добавил, что в течение двух недель штабы в территориальных органах ФАС продолжат мониторинг запасов топлива. Это позволит обеспечить регионы необходимыми запасами нефтепродуктов для бесперебойных поставок.

https://ria.ru/20211226/benzin-1765508548.html

нижегородская область

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нижегородская область, газпром нефть, федеральная антимонопольная служба (фас россии), лукойл, авто