https://ria.ru/20220126/belorussiya-1769526489.html
США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 26.01.2022
США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
США уведомили Белоруссию, что та столкнется с быстрым и решительным ответом Запада, если разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину, заявил... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T00:06
2022-01-26T00:06
2022-01-26T00:10
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США уведомили Белоруссию, что та столкнется с быстрым и решительным ответом Запада, если разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров", - сказал он журналистам.Прайс добавил, что в такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Белоруссией.
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в мире, украина, сша, белоруссия, россия
00:06 26.01.2022 (обновлено: 00:10 26.01.2022)
США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины
Госдеп пригрозил Белоруссии "решительным и быстрым ответом" из-за ситуации вокруг Украины