https://ria.ru/20220126/belorussiya-1769526489.html

США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины

США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины - РИА Новости, 26.01.2022

США пригрозили Белоруссии из-за ситуации вокруг Украины

США уведомили Белоруссию, что та столкнется с быстрым и решительным ответом Запада, если разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину, заявил... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T00:06

2022-01-26T00:06

2022-01-26T00:10

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украина

сша

белоруссия

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. США уведомили Белоруссию, что та столкнется с быстрым и решительным ответом Запада, если разрешит использовать свою территорию для нападения на Украину, заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс."В последние дни мы дали понять Белоруссии, что, если она позволит использовать свою территорию для атаки на Украину, то столкнется с быстрым и решительным ответом со стороны США, наших союзников и партнеров", - сказал он журналистам.Прайс добавил, что в такой ситуации НАТО может пойти на наращивание сил альянса в странах, граничащих с Белоруссией.

https://ria.ru/20220125/otvet-1769524486.html

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сша

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в мире, украина, сша, белоруссия, россия