https://ria.ru/20220126/arest-1769657174.html
Суд арестовал задержанного за ограбление вдовы Градского
Суд арестовал задержанного за ограбление вдовы Градского - РИА Новости, 26.01.2022
Суд арестовал задержанного за ограбление вдовы Градского
Наро-Фоминский суд Подмосковья в среду арестовал гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова, задержанного за ограбление вдовы певца Александра Градского,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T17:44
2022-01-26T17:44
2022-01-26T18:14
происшествия
московская область (подмосковье)
александр градский
марина коташенко
шоубиз
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Наро-Фоминский суд Подмосковья в среду арестовал гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова, задержанного за ограбление вдовы певца Александра Градского, сообщили РИА Новости пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.Как уточнила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, обвиняемый арестован до 16 марта. Остальных участников нападения ищут.Накануне источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что уже судимого Умеджона Жабборова задержали на московском метро при помощи камер распознавания лиц. Других подозреваемых в нападении на Марину Коташенко пока найти не удалось.По данным на сайте Мосгорсуда, в июле 2017 года Хорошевский райсуд приговорил Жабборова к году колонии общего режима за покушение на дачу взятки. Дело рассматривалось в особом порядке при полном признании вины подсудимым.Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Жабборов работал продавцом магазина и пытался подкупить за 15 тысяч рублей полицейского, уличившего его в продаже алкоголя ночью.Коташенко ограбили в середине января – по информации источника агентства, у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. По данным полиции, злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.По информации источника, после ограбления Коташенко довезла преступников до дороги, где они и пересели в свое авто - белый Mercedes с московскими номерами.Впоследствии в социальных сетях и СМИ появились предположения, что девушка якобы сама могла инсценировать ограбление, чтобы завладеть деньгами покойного. Юрист Александр Добровинский в беседе с РИА Новости отверг эти слухи и рассказал, что в полицию она пошла спустя два часа после ЧП, а не шесть или семь, как утверждала пресса.
https://ria.ru/20220117/gradskiy-1768247417.html
https://ria.ru/20220124/gradskiy-1769233181.html
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происшествия, московская область (подмосковье), александр градский, марина коташенко
17:44 26.01.2022 (обновлено: 18:14 26.01.2022)
Суд арестовал задержанного за ограбление вдовы Градского
Суд арестовал на месяц гражданина Таджикистана, задержанного за ограбление вдовы Градского
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Наро-Фоминский суд Подмосковья в среду арестовал гражданина Таджикистана Умеджона Жабборова, задержанного за ограбление вдовы певца Александра Градского, сообщили РИА Новости пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Жабборова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Как уточнила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк
, обвиняемый арестован до 16 марта. Остальных участников нападения ищут.
Накануне источник в правоохранительных органах рассказал агентству, что уже судимого Умеджона Жабборова задержали на московском метро при помощи камер распознавания лиц. Других подозреваемых в нападении на Марину Коташенко
пока найти не удалось.
По данным на сайте Мосгорсуда, в июле 2017 года Хорошевский райсуд приговорил Жабборова к году колонии общего режима за покушение на дачу взятки. Дело рассматривалось в особом порядке при полном признании вины подсудимым.
Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, Жабборов работал продавцом магазина и пытался подкупить за 15 тысяч рублей полицейского, уличившего его в продаже алкоголя ночью.
Коташенко ограбили в середине января – по информации источника агентства, у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. По данным полиции, злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как девушка вышла из машины, ее отвезли до дома и отобрали там у нее крупную сумму.
По информации источника, после ограбления Коташенко довезла преступников до дороги, где они и пересели в свое авто - белый Mercedes с московскими номерами.
Впоследствии в социальных сетях и СМИ появились предположения, что девушка якобы сама могла инсценировать ограбление, чтобы завладеть деньгами покойного. Юрист Александр Добровинский
в беседе с РИА Новости отверг эти слухи и рассказал, что в полицию она пошла спустя два часа после ЧП, а не шесть или семь, как утверждала пресса.