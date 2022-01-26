https://ria.ru/20220126/arest-1769621517.html

У арестованного в Воронеже американца вышел срок визы, сообщил источник

У арестованного в Воронеже американца вышел срок визы, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2022

У арестованного в Воронеже американца вышел срок визы, сообщил источник

У американца, которого арестовали в Воронеже по уголовному делу о пьяном дебоше в поезде и избиении полицейского, была просроченная туристическая виза, заявил... РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T15:08

2022-01-26T15:08

2022-01-26T15:08

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тревор рид

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. У американца, которого арестовали в Воронеже по уголовному делу о пьяном дебоше в поезде и избиении полицейского, была просроченная туристическая виза, заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Фигуранта зовут Роберт Гилман, в момент задержания у него была просроченная туристическая виза", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас арестованный отказывается даже давать показания.Ранее в пресс-службе СК РФ рассказали РИА Новости, что в Воронеже арестовали 27-летнего американца после того, как он, по предварительным данным, устроил дебош в вагоне пассажирского поезда и избил полицейского. Максимальная санкция по части 1 статьи 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" - лишение свободы на срок до пяти лет.Похожая история произошла в Москве в августе 2019 года, когда бывший студент из Техаса Тревор Рид, перебрав водки, поругался на улице с двумя женщинами, после чего по вызову на место прибыл наряд ППС. Молодой человек не успокаивался, его решили доставить в отдел, и по пути он начал бить полицейских, едва не спровоцировав ДТП. Рид приговорен к девяти годам колонии, сейчас он отбывает срок в Мордовии.

https://ria.ru/20220126/izbienie-1769575437.html

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происшествия, воронеж, москва, россия, тревор рид