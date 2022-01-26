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Фигуранта дела об отравлении арбузом в Москве оставили под домашним арестом
Фигуранта дела об отравлении арбузом в Москве оставили под домашним арестом - РИА Новости, 26.01.2022
Фигуранта дела об отравлении арбузом в Москве оставили под домашним арестом
Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста фигуранту дела о смерти бабушки и внучки в результате отравления на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T16:52
2022-01-26T16:52
происшествия
москва
россия
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста фигуранту дела о смерти бабушки и внучки в результате отравления на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Пресненского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Пресненский суд столицы в начале декабря продлил Антону Котову меру пресечения до 10 марта.Адвокат мужчины Андрей Сергеев на прошлой неделе заявил РИА Новости, что защитой спустя продолжительное время получены результаты экспертизы. Она показала, что во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов. Смерть наступила от острого отравления веществом, которое не удалось выявить и установить. Если бы отравление произошло из-за цигатрина, то "он бы однозначно был обнаружен экспертизой", подчеркивал адвокат. Эти данные, считает Сергеев, доказывают невиновность его подзащитного.В середине сентября 2021 года Пресненский суд Москвы арестовал Котова на два месяца, ему было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Вину он не признает. Позднее Мосгорсуд смягчил Котову меру пресечения, переведя его из СИЗО под домашний арест.Котов – сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", проводившей обработку от насекомых магазина "Магнит" на Совхозной улице, где был куплен арбуз, которым, предположительно, отравились бабушка и внучка. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной их гибели.Гендиректор "Областного центра дезинфекции" Дмитрий Кутьев сразу после возбуждения дела заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться цигатрином в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749822342.html
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html
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происшествия, москва, россия, смертельное отравление семьи в москве
16:52 26.01.2022
 
Фигуранта дела об отравлении арбузом в Москве оставили под домашним арестом

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста фигуранту дела об отравлении арбузом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Статуя Фемиды
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение о продлении домашнего ареста фигуранту дела о смерти бабушки и внучки в результате отравления на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Пресненского суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
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13 сентября 2021, 11:11
Омбудсмен запросила итоги проверки арбузов после отравления семьи в Москве
Пресненский суд столицы в начале декабря продлил Антону Котову меру пресечения до 10 марта.
Адвокат мужчины Андрей Сергеев на прошлой неделе заявил РИА Новости, что защитой спустя продолжительное время получены результаты экспертизы. Она показала, что во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов. Смерть наступила от острого отравления веществом, которое не удалось выявить и установить. Если бы отравление произошло из-за цигатрина, то "он бы однозначно был обнаружен экспертизой", подчеркивал адвокат. Эти данные, считает Сергеев, доказывают невиновность его подзащитного.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября 2021, 15:38
Эксперт назвал версию об отравлении семьи в Москве этиленгликолем странной
В середине сентября 2021 года Пресненский суд Москвы арестовал Котова на два месяца, ему было предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Вину он не признает. Позднее Мосгорсуд смягчил Котову меру пресечения, переведя его из СИЗО под домашний арест.
Котов – сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", проводившей обработку от насекомых магазина "Магнит" на Совхозной улице, где был куплен арбуз, которым, предположительно, отравились бабушка и внучка. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной их гибели.
Гендиректор "Областного центра дезинфекции" Дмитрий Кутьев сразу после возбуждения дела заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться цигатрином в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
Кадр записи камеры видеонаблюдения в магазине Магнит
14 сентября 2021, 17:23
Глава фирмы, проводившей дезинсекцию "Магнита", встал на защиту сотрудника
 
ПроисшествияМоскваРоссияСмертельное отравление семьи в Москве
 
 
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