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Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде
Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде - РИА Новости, 26.01.2022
Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T20:32
2022-01-26T20:32
2022-01-26T20:47
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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве."На последних встречах в госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", - сказал Антонов журналистам.Он отметил, что из посольства на днях уехала очередная группа дипломатов. "Наши товарищи были вынуждены уехать из США. В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность", - сказал посол.
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в мире, сша, москва, анатолий антонов, ситуация в днр и лнр, россия
20:32 26.01.2022 (обновлено: 20:47 26.01.2022)
Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде
Посол России в США Антонов: группа дипломатов покинула США из-за требований Госдепа