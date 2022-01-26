В Эстонии призвали "повысить цену российской агрессии"
Премьер Эстонии Каллас призвала "повысить цену агрессии России" при эскалации на Украине
© AP Photo / Christophe EnaПремьер-министр Эстонии Кая Каллас
© AP Photo / Christophe Ena
ХЕЛЬСИНКИ, 26 янв - РИА Новости. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала "повысить цену агрессии России" в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщила в среду пресс-служба эстонского правительства.
Каллас провела телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте по ситуации на границах Украины и усилении сдерживания НАТО в регионе Балтийского моря.
"Конечно, мы надеемся, что дипломатия предотвратит российскую эскалацию на Украине. Однако мы должны быть готовы к тому, что Россия не откажется от нее. Союзники и партнеры послали четкие сигналы о том, что происходит, когда нарушается суверенитет независимого государства. Важно увеличить цену агрессии для России", - цитирует Каллас пресс-служба.
Премьер отметила, что Украина попросила дипломатическую, экономическую и военную поддержку от стран НАТО. "Отрадно, что несколько союзников усилили свою поддержку Украины и внесли вклад в усиление восточного крыла НАТО. Эстония предлагает помощь оборонительным оружием, поставкой полевого госпиталя", - подчеркнула Каллас.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.