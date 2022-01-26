Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220126/afganistan-1769534679.html
Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием
Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием - РИА Новости, 26.01.2022
Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием
Попытки США представить свою политику в Афганистане как успех выглядят лицемерными, заявило постпредство России при ООН. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T05:33
2022-01-26T05:36
в мире
сша
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333396_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cc9c62ac3cf4090b00064330d490199f.jpg
ООН, 26 янв – РИА Новости. Попытки США представить свою политику в Афганистане как успех выглядят лицемерными, заявило постпредство России при ООН.Миссия РФ опубликовала комментарий в ответ на релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором перечислялись "факты" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена"."Американцы вошли в Афганистан с особой миссией – борьбой с терроризмом. Однако в действительности их приход в страну лишь способствовал укреплению ее статуса рассадника терроризма и наркотиков", – отмечает постпредство РФ.Как указывает Москва, за эти годы наряду с присутствовавшими в Афганистане "Аль-Каидой"* и связанными с ней группировками появилось и прочно укрепило влияние "Исламское государство*, а рост наркопроизводства достиг небывалых пределов.При этом социально-экономическое положение страны продолжало оставаться плачевным, сказано в комментарии."Миллиардные вливания оседали в карманах коррумпированных американских марионеток. В итоге страна превратилась в международного иждивенца без какой-либо перспективы самостоятельного развития", - заявляют российские дипломаты.По их словам, многолетнее присутствие США в Афганистане стоило тысячей унесенных жизней простых афганцев и американских солдат, а также миллиардов потраченных долларов."На этом фоне в высшей степени непорядочными выглядят действия США по перекладыванию ответственности за текущую кризисную ситуацию в Афганистане, а также заявления о необходимости того, чтобы другие государства восстанавливали страну после двадцатилетнего пребывания там натовского контингента", - говорится в комментарии.Кроме того, российское постпредство обратило внимание на действия американских военных, "наносивших беспорядочные авиаудары, убивавших без суда и следствия мирных жителей, включая женщин и детей"."Не говоря уже о действиях орудовавших в Афганистане американских ЧВК. Не стоит забывать, что на расследования этих чудовищных преступлений, равно как и привлечение виновных к ответственности, был наложен мораторий со стороны Вашингтона. Любые попытки МУС были жестким образом пресечены США под угрозой введения санкций", - подчеркнуло постпредство.* Террористическая организация, запрещенная в России** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211014/morpekh-1754632256.html
https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333396_0:20:1767:1345_1920x0_80_0_0_cfc70536487890cbff525a8716997d22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, афганистан, россия
05:33 26.01.2022 (обновлено: 05:36 26.01.2022)
 
Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием

Миссия России в ООН: попытки США представить политику в Афганистане как успех лицемерны

© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah CampbellОчередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Isaiah Campbell
Очередь на посадку в самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации в аэропорту Кабула
Читать ria.ru в
ООН, 26 янв – РИА Новости. Попытки США представить свою политику в Афганистане как успех выглядят лицемерными, заявило постпредство России при ООН.
Миссия РФ опубликовала комментарий в ответ на релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором перечислялись "факты" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена".
"Лицемерными выглядят попытки администрации США представить свою политику в Афганистане как успех. Итог двадцатилетнего присутствия войск США и их союзников по НАТО едва ли можно считать победой. Скорее, наоборот", - говорится в комментарии.
"Американцы вошли в Афганистан с особой миссией – борьбой с терроризмом. Однако в действительности их приход в страну лишь способствовал укреплению ее статуса рассадника терроризма и наркотиков", – отмечает постпредство РФ.
Как указывает Москва, за эти годы наряду с присутствовавшими в Афганистане "Аль-Каидой"* и связанными с ней группировками появилось и прочно укрепило влияние "Исламское государство*, а рост наркопроизводства достиг небывалых пределов.
При этом социально-экономическое положение страны продолжало оставаться плачевным, сказано в комментарии.
Здание федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 14.10.2021
14 октября 2021, 19:09
Морпех, критиковавший уход США из Афганистана, предстал перед трибуналом
"Миллиардные вливания оседали в карманах коррумпированных американских марионеток. В итоге страна превратилась в международного иждивенца без какой-либо перспективы самостоятельного развития", - заявляют российские дипломаты.
По их словам, многолетнее присутствие США в Афганистане стоило тысячей унесенных жизней простых афганцев и американских солдат, а также миллиардов потраченных долларов.
"Итогом сепаратных переговоров с движением "Талибан"** за спиной у афганцев, спонсирования прогнившего режима Ашрафа Гани и прихода к власти талибов стал безответственный вывод войск США. Фотографии с падающими с шасси американского боинга афганцев облетели весь мир", - отметили в миссии.
"На этом фоне в высшей степени непорядочными выглядят действия США по перекладыванию ответственности за текущую кризисную ситуацию в Афганистане, а также заявления о необходимости того, чтобы другие государства восстанавливали страну после двадцатилетнего пребывания там натовского контингента", - говорится в комментарии.
Кроме того, российское постпредство обратило внимание на действия американских военных, "наносивших беспорядочные авиаудары, убивавших без суда и следствия мирных жителей, включая женщин и детей".
"Не говоря уже о действиях орудовавших в Афганистане американских ЧВК. Не стоит забывать, что на расследования этих чудовищных преступлений, равно как и привлечение виновных к ответственности, был наложен мораторий со стороны Вашингтона. Любые попытки МУС были жестким образом пресечены США под угрозой введения санкций", - подчеркнуло постпредство.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Батальон солдат США загружается в военный самолет - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
4 октября 2021, 14:34Захват власти в Афганистане талибами
Посол Афганистана в Вашингтоне заявила об утрате доверия к США
 
В миреСШААфганистанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНР
00:28Украина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНР
00:23Эрдоган рассказал о переговорах с США по F-35
00:18Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в Донбассе
00:05Инфекционист дал совет непривитым пожилым гражданам
00:03Депутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к России
00:00Сенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТО
23:56Работа Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил Эрдоган
23:55В Сирии опасаются провокаций на межнациональной почве
23:52Прогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил Козак
23:51Советники глав "нормандского формата" согласовали коммюнике
23:49Козак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в Донбассе
23:47США идут на прямую конфронтацию с Россией, считает Джабаров
23:44Украина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак
23:43Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям России
23:38Предложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил Козак
23:35Госдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает Миронов
23:31ЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в Донбассе
23:25Козак назвал поведение Украины и США военным удушением Донбасса
23:19Козак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым
Лента новостейМолния
Грызлов заявил, что Украина вновь игнорирует предложения ЛНР и ДНРУкраина может устроить постановочную химатаку в Донбассе, заявили в ДНРЭрдоган рассказал о переговорах с США по F-35Грызлов заявил, что Украина нарушает условия отвода вооружения в ДонбассеИнфекционист дал совет непривитым пожилым гражданамДепутат раскритиковал "беспредметные требования" Запада к РоссииСенатор Джабаров призвал не придавать значения заявлениям генсека НАТОРабота Анкары и Москвы по поставкам C-400 продолжается, заявил ЭрдоганВ Сирии опасаются провокаций на межнациональной почвеПрогресс в переговорах в "нормандском формате" почти нулевой, заявил КозакСоветники глав "нормандского формата" согласовали коммюникеКозак рассказал об эффективном механизме прекращения огня в ДонбассеСША идут на прямую конфронтацию с Россией, считает ДжабаровУкраина должна прекратить братоубийственную войну, заявил Козак Посол в Ирландии встретится с рыбаками, желающими "помешать" учениям РоссииПредложения ДНР и ЛНР остались без ответа, заявил КозакГосдума будет готова поддержать поставку оружия ДНР и ЛНР, считает МироновЛНР: поддержка России уравновесит возможности сторон конфликта в ДонбассеКозак назвал поведение Украины и США военным удушением ДонбассаКозак назвал учения НАТО у российских границ недопустимым