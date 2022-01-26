https://ria.ru/20220126/afganistan-1769534679.html
Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием
Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием - РИА Новости, 26.01.2022
Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием
Попытки США представить свою политику в Афганистане как успех выглядят лицемерными, заявило постпредство России при ООН. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T05:33
2022-01-26T05:33
2022-01-26T05:36
в мире
сша
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333396_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cc9c62ac3cf4090b00064330d490199f.jpg
ООН, 26 янв – РИА Новости. Попытки США представить свою политику в Афганистане как успех выглядят лицемерными, заявило постпредство России при ООН.Миссия РФ опубликовала комментарий в ответ на релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором перечислялись "факты" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена"."Американцы вошли в Афганистан с особой миссией – борьбой с терроризмом. Однако в действительности их приход в страну лишь способствовал укреплению ее статуса рассадника терроризма и наркотиков", – отмечает постпредство РФ.Как указывает Москва, за эти годы наряду с присутствовавшими в Афганистане "Аль-Каидой"* и связанными с ней группировками появилось и прочно укрепило влияние "Исламское государство*, а рост наркопроизводства достиг небывалых пределов.При этом социально-экономическое положение страны продолжало оставаться плачевным, сказано в комментарии."Миллиардные вливания оседали в карманах коррумпированных американских марионеток. В итоге страна превратилась в международного иждивенца без какой-либо перспективы самостоятельного развития", - заявляют российские дипломаты.По их словам, многолетнее присутствие США в Афганистане стоило тысячей унесенных жизней простых афганцев и американских солдат, а также миллиардов потраченных долларов."На этом фоне в высшей степени непорядочными выглядят действия США по перекладыванию ответственности за текущую кризисную ситуацию в Афганистане, а также заявления о необходимости того, чтобы другие государства восстанавливали страну после двадцатилетнего пребывания там натовского контингента", - говорится в комментарии.Кроме того, российское постпредство обратило внимание на действия американских военных, "наносивших беспорядочные авиаудары, убивавших без суда и следствия мирных жителей, включая женщин и детей"."Не говоря уже о действиях орудовавших в Афганистане американских ЧВК. Не стоит забывать, что на расследования этих чудовищных преступлений, равно как и привлечение виновных к ответственности, был наложен мораторий со стороны Вашингтона. Любые попытки МУС были жестким образом пресечены США под угрозой введения санкций", - подчеркнуло постпредство.* Террористическая организация, запрещенная в России** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ria.ru/20211014/morpekh-1754632256.html
https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html
сша
афганистан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747333396_0:20:1767:1345_1920x0_80_0_0_cfc70536487890cbff525a8716997d22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афганистан, россия
05:33 26.01.2022 (обновлено: 05:36 26.01.2022)
Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием
Миссия России в ООН: попытки США представить политику в Афганистане как успех лицемерны
ООН, 26 янв – РИА Новости.
Попытки США представить свою политику в Афганистане как успех выглядят лицемерными, заявило
постпредство России при ООН.
Миссия РФ опубликовала комментарий в ответ на релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором перечислялись "факты" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена
".
"Лицемерными выглядят попытки администрации США представить свою политику в Афганистане как успех. Итог двадцатилетнего присутствия войск США и их союзников по НАТО едва ли можно считать победой. Скорее, наоборот", - говорится в комментарии.
"Американцы вошли в Афганистан с особой миссией – борьбой с терроризмом. Однако в действительности их приход в страну лишь способствовал укреплению ее статуса рассадника терроризма и наркотиков", – отмечает постпредство РФ.
Как указывает Москва
, за эти годы наряду с присутствовавшими в Афганистане "Аль-Каидой"* и связанными с ней группировками появилось и прочно укрепило влияние "Исламское государство*, а рост наркопроизводства достиг небывалых пределов.
При этом социально-экономическое положение страны продолжало оставаться плачевным, сказано в комментарии.
"Миллиардные вливания оседали в карманах коррумпированных американских марионеток. В итоге страна превратилась в международного иждивенца без какой-либо перспективы самостоятельного развития", - заявляют российские дипломаты.
По их словам, многолетнее присутствие США в Афганистане стоило тысячей унесенных жизней простых афганцев и американских солдат, а также миллиардов потраченных долларов.
"Итогом сепаратных переговоров с движением "Талибан"** за спиной у афганцев, спонсирования прогнившего режима Ашрафа Гани и прихода к власти талибов стал безответственный вывод войск США. Фотографии с падающими с шасси американского боинга афганцев облетели весь мир", - отметили в миссии.
"На этом фоне в высшей степени непорядочными выглядят действия США по перекладыванию ответственности за текущую кризисную ситуацию в Афганистане, а также заявления о необходимости того, чтобы другие государства восстанавливали страну после двадцатилетнего пребывания там натовского контингента", - говорится в комментарии.
Кроме того, российское постпредство обратило внимание на действия американских военных, "наносивших беспорядочные авиаудары, убивавших без суда и следствия мирных жителей, включая женщин и детей".
"Не говоря уже о действиях орудовавших в Афганистане американских ЧВК. Не стоит забывать, что на расследования этих чудовищных преступлений, равно как и привлечение виновных к ответственности, был наложен мораторий со стороны Вашингтона
. Любые попытки МУС
были жестким образом пресечены США под угрозой введения санкций", - подчеркнуло постпредство.
* Террористическая организация, запрещенная в России
** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.