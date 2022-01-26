https://ria.ru/20220126/afganistan-1769534679.html

Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием

Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием - РИА Новости, 26.01.2022

Миссия России в ООН назвала "успех" США в Афганистане лицемерием

Попытки США представить свою политику в Афганистане как успех выглядят лицемерными, заявило постпредство России при ООН. РИА Новости, 26.01.2022

2022-01-26T05:33

2022-01-26T05:33

2022-01-26T05:36

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ООН, 26 янв – РИА Новости. Попытки США представить свою политику в Афганистане как успех выглядят лицемерными, заявило постпредство России при ООН.Миссия РФ опубликовала комментарий в ответ на релиз постпредства США при ООН от 20 января, в котором перечислялись "факты" о "восстановлении американского лидерства в ООН в первый год президентства Джо Байдена"."Американцы вошли в Афганистан с особой миссией – борьбой с терроризмом. Однако в действительности их приход в страну лишь способствовал укреплению ее статуса рассадника терроризма и наркотиков", – отмечает постпредство РФ.Как указывает Москва, за эти годы наряду с присутствовавшими в Афганистане "Аль-Каидой"* и связанными с ней группировками появилось и прочно укрепило влияние "Исламское государство*, а рост наркопроизводства достиг небывалых пределов.При этом социально-экономическое положение страны продолжало оставаться плачевным, сказано в комментарии."Миллиардные вливания оседали в карманах коррумпированных американских марионеток. В итоге страна превратилась в международного иждивенца без какой-либо перспективы самостоятельного развития", - заявляют российские дипломаты.По их словам, многолетнее присутствие США в Афганистане стоило тысячей унесенных жизней простых афганцев и американских солдат, а также миллиардов потраченных долларов."На этом фоне в высшей степени непорядочными выглядят действия США по перекладыванию ответственности за текущую кризисную ситуацию в Афганистане, а также заявления о необходимости того, чтобы другие государства восстанавливали страну после двадцатилетнего пребывания там натовского контингента", - говорится в комментарии.Кроме того, российское постпредство обратило внимание на действия американских военных, "наносивших беспорядочные авиаудары, убивавших без суда и следствия мирных жителей, включая женщин и детей"."Не говоря уже о действиях орудовавших в Афганистане американских ЧВК. Не стоит забывать, что на расследования этих чудовищных преступлений, равно как и привлечение виновных к ответственности, был наложен мораторий со стороны Вашингтона. Любые попытки МУС были жестким образом пресечены США под угрозой введения санкций", - подчеркнуло постпредство.* Террористическая организация, запрещенная в России** Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20211014/morpekh-1754632256.html

https://ria.ru/20211004/ssha-1753003016.html

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