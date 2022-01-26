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Адвокат предложил бороться с педофилией с помощью психиатрической службы
Адвокат предложил бороться с педофилией с помощью психиатрической службы - РИА Новости, 26.01.2022
Адвокат предложил бороться с педофилией с помощью психиатрической службы
Закон о пожизненном лишении свободы для педофилов может обернуться на практике жестокими сроками для невиновных, учитывая "низкое качество следствия" в стране,... РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T15:27
2022-01-26T15:27
общество
дмитрий аграновский
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Закон о пожизненном лишении свободы для педофилов может обернуться на практике жестокими сроками для невиновных, учитывая "низкое качество следствия" в стране, полагает известный адвокат Дмитрий Аграновский.Так он вслед за некоторыми другими экспертами, опрошенными РИА Новости, прокомментировал риски, возникающие от применения нового закона о пожизненном заключении для отдельных категорий педофилов. Другие эксперты, впрочем, полностью поддержали новацию."Вопрос о наказании для педофилов действительно очень остро обсуждается обществом. Однако на практике подобные законы выглядят порой не так хорошо, как на бумаге. Я уверен, что при низком качестве следствия под пожизненное заключение могут попадать невиновные люди. К сожалению, педофилия часто сопряжена с другими особо тяжкими преступлениями, и например, по статье 105 ("Убийство"), преступник в любом случае может отправится на пожизненный срок", - заявил Аграновский РИА Новости."В информационном поле преступления против детей вызывают большой резонанс и эмоциональный отклик, из-за этого может показаться, что число педофилов в России увеличивается. Однако это лишь иллюзия, статистически количество таких преступлений остается одинаковым со времен Советского Союза", - отметил собеседник агентства.По его мнению, с проблемой педофилии гораздо эффективнее новых ужесточений могла бы справиться реформа службы психиатрической помощи.Совет Федерации в среду одобрил законопроект об ужесточении наказания для педофилов, теперь он ушел на подпись президенту.Документ предусматривает, что пожизненное лишение свободы будет распространяться в первую очередь на педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14).Кроме того, пожизненные сроки будут угрожать педофилам, которых поймали впервые, но их жертвами стали два и более ребенка или их преступление сопряжено с совершением другого, тяжкого или особо тяжкого или особо тяжкого.
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общество, дмитрий аграновский, совет федерации рф, россия
15:27 26.01.2022
 
Адвокат предложил бороться с педофилией с помощью психиатрической службы

Адвокат Аграновский: для борьбы с педофилией необходима реформа психиатрической помощи

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВход в Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского
Вход в Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Закон о пожизненном лишении свободы для педофилов может обернуться на практике жестокими сроками для невиновных, учитывая "низкое качество следствия" в стране, полагает известный адвокат Дмитрий Аграновский.
Так он вслед за некоторыми другими экспертами, опрошенными РИА Новости, прокомментировал риски, возникающие от применения нового закона о пожизненном заключении для отдельных категорий педофилов. Другие эксперты, впрочем, полностью поддержали новацию.
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12:36Сказано в эфире
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"Вопрос о наказании для педофилов действительно очень остро обсуждается обществом. Однако на практике подобные законы выглядят порой не так хорошо, как на бумаге. Я уверен, что при низком качестве следствия под пожизненное заключение могут попадать невиновные люди. К сожалению, педофилия часто сопряжена с другими особо тяжкими преступлениями, и например, по статье 105 ("Убийство"), преступник в любом случае может отправится на пожизненный срок", - заявил Аграновский РИА Новости.
"В информационном поле преступления против детей вызывают большой резонанс и эмоциональный отклик, из-за этого может показаться, что число педофилов в России увеличивается. Однако это лишь иллюзия, статистически количество таких преступлений остается одинаковым со времен Советского Союза", - отметил собеседник агентства.
По его мнению, с проблемой педофилии гораздо эффективнее новых ужесточений могла бы справиться реформа службы психиатрической помощи.
Совет Федерации в среду одобрил законопроект об ужесточении наказания для педофилов, теперь он ушел на подпись президенту.
Документ предусматривает, что пожизненное лишение свободы будет распространяться в первую очередь на педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет (ранее было до 14).
Кроме того, пожизненные сроки будут угрожать педофилам, которых поймали впервые, но их жертвами стали два и более ребенка или их преступление сопряжено с совершением другого, тяжкого или особо тяжкого или особо тяжкого.
 
ОбществоДмитрий АграновскийСовет Федерации РФРоссия
 
 
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