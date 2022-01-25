06:49 25.01.2022 (обновлено: 07:14 25.01.2022)
Журналист FoxNews рассказал о звонке от оскорбившего его Байдена
Президент США Байден позвонил оскорбленному им журналисту FoxNews Дуси и помирился с ним
Президент США Джо Байден
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Журналист FoxNews Питер Дуси, которого Джо Байден назвал "сукиным сыном", рассказал, что президент США позвонил ему после случившегося, они не держат зла друг на друга.
"Через час после этого обмена он позвонил мне на мобильный. Он сказал: "Ничего личного, приятель". Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше. Я сказал, что продолжу задавать вопросы, отличные от тех, что задают другие. Он сказал: "Ты должен", - сообщил Дуси в эфире FoxNews.
Репортер отметил, что президент разрядил обстановку и разговор прошел хорошо.
Ранее сообщалось, что после вступительного слова на одном из мероприятий президента и представителей администрации прессу попросили покинуть зал. Журналисты стали выкрикивать вопросы. Затем в общем гуле несколько реплик выкрикнул Дуси, он сказал, что раз Байден не хочет говорить о ситуации вокруг Украины, у него есть вопрос про инфляцию.
Затем Дуси спросил, является ли рост цен обузой для политиков в контексте предстоящих промежуточных выборов в Конгресс. Байден иронично ответил — "огромным активом". "Больше инфляции. Ну что за тупой сукин сын", — сказал президент США.