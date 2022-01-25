https://ria.ru/20220125/zvonok-1769354101.html

Журналист FoxNews рассказал о звонке от оскорбившего его Байдена

Журналист FoxNews рассказал о звонке от оскорбившего его Байдена - РИА Новости, 25.01.2022

Журналист FoxNews рассказал о звонке от оскорбившего его Байдена

Журналист FoxNews Питер Дуси, которого Джо Байден назвал "сукиным сыном", рассказал, что президент США позвонил ему после случившегося, они не держат зла друг... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T06:49

2022-01-25T06:49

2022-01-25T07:14

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Журналист FoxNews Питер Дуси, которого Джо Байден назвал "сукиным сыном", рассказал, что президент США позвонил ему после случившегося, они не держат зла друг на друга.Репортер отметил, что президент разрядил обстановку и разговор прошел хорошо.Ранее сообщалось, что после вступительного слова на одном из мероприятий президента и представителей администрации прессу попросили покинуть зал. Журналисты стали выкрикивать вопросы. Затем в общем гуле несколько реплик выкрикнул Дуси, он сказал, что раз Байден не хочет говорить о ситуации вокруг Украины, у него есть вопрос про инфляцию. Затем Дуси спросил, является ли рост цен обузой для политиков в контексте предстоящих промежуточных выборов в Конгресс. Байден иронично ответил — "огромным активом". "Больше инфляции. Ну что за тупой сукин сын", — сказал президент США.

https://ria.ru/20220125/smartfon-1769346112.html

сша

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в мире, сша, джо байден