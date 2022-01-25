https://ria.ru/20220125/zoozaschitniki-1769503926.html

Депутат объяснил призыв "ставить к стенке" зоозащитников эмоциями

Депутат объяснил призыв "ставить к стенке" зоозащитников эмоциями - РИА Новости, 25.01.2022

Депутат объяснил призыв "ставить к стенке" зоозащитников эмоциями

Депутат законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов, который призвал вместе с собаками "ставить к стенке" зоозащитников, в комментарии РИА... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T19:21

2022-01-25T19:21

2022-01-25T19:21

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ЧИТА, 25 янв - РИА Новости. Депутат законодательного собрания Забайкальского края Александр Михайлов, который призвал вместе с собаками "ставить к стенке" зоозащитников, в комментарии РИА Новости заявил, что погорячился из-за эмоций.Ранее стая собак растерзала семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья предложил изменить федеральный закон, регулирующий отлов собак. Сам Михайлов, комментируя события ИА "Чита.Ру", заявил, что нужно расстреливать собак, а с ними "ставить к стенке" и зоозащитников."Я от своих слов не отказываюсь. Я, действительно, говорил, что нужно отстреливать бездомных собак... Конечно, у меня эти чувства выплеснулись на зоозащитников. Я сказал, что их нужно к стенке ставить. Хотя это не моя позиция. Но они должны нести ответственность... Стрелять, конечно, не надо", - сказал Михайлов.По словам депутата, когда он говорил про зоозащитников, у него "немножко эмоции нахлынули, погорячился", так как он живо представил себе, что произошло с девочкой.Он предложил создать зоозащитникам НКО, чтобы нести за свои действия и действия собак ответственность."Следственный комитет возбудил уголовное дело, но где её (собаку) найдёшь? Кто конкретно укусил? Кто первый? Кто второй? Кто восьмой? Бесполезное дело. А если бы были зоозащитники, которые за них отвечают, сразу бы с заявлением к ним: ваша собака бездомная, которую вы защищаете, укусила и растерзала ребёнка, отвечайте, раз вы такие защитники. А они же сейчас не при делах, они в сторонке наблюдают", - добавил Михайлов.Депутат также отметил, что правки в действующий проект уже вносятся. По его словам, губернатор Забайкалья уже внёс ряд поправок и передал их депутатам Госдумы. Сам же Михайлов считает, что закон нужно переписывать "с нуля".

https://ria.ru/20220124/sobaki-1769282764.html

https://ria.ru/20220123/zhivotnye-1769167469.html

https://ria.ru/20211123/sertifikat-1760441965.html

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общество, животные, забайкальский край, госдума рф, собаки, россия