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"Женитьба" возвращается в Театр на Юго-Западе

"Женитьба" возвращается в Театр на Юго-Западе - РИА Новости, 25.01.2022

"Женитьба" возвращается в Театр на Юго-Западе

В сентябре 2021 года Московский Театр на Юго-Западе открыл свой 45, юбилейный сезон! В честь этого события репертуар театра пополняется не только премьерами, но РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:50

2022-01-25T17:50

2022-01-25T17:50

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МОСКВА, 25 янв - Пресс-служба Московского театра на Юго-Западе. В сентябре 2021 года Московский Театр на Юго-Западе открыл свой 45, юбилейный сезон! В честь этого события репертуар театра пополняется не только премьерами, но несколькими легендарными спектаклями в обновленной версии!Шестого декабря зритель вновь увидел постановку “На дне”, а уже 18 февраля будет представлен ремейк спектакля “Женитьба” по произведению Николая Гоголя.Эта постановка – ключевая в истории Юго-Запада. Именно с нее началась вся история в 1974 году, когда молодой режиссер Валерий Белякович поставил в Мещерском клубе поселка Востряково “Женитьбу Коли Гоголя”.Спектакль неоднократно видеоизменялся - первая версия просуществовала до 1998 года, а в 1999 Валерий Романович представил еще один вариант постановки этой пьесы.Обойтись без этой постановки в репертуаре невозможно - это значительная, неотъемлемая часть нашей истории. И в феврале зрителю будет представлена обновленная “Женитьба”! В ролях - “молодая кровь” Юго-Запада, артисты, лишь недавно пришедшие в театр, но уже продемонстрировавшие свой талант!Спектакль восстанавливает художественный руководитель театра, актер и режиссер Олег Николаевич Леушин.В ролях: Максим Гигенин, Максим Метельников, Егор Кучкаров, Александр Байдаков, Андрей Кудзин, Иван Городецкий, Игорь Михмель, Людмила Лазарева, Артур Хачатрян.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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