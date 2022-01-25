https://ria.ru/20220125/zaderzhanie-1769375906.html

Источник сообщил о задержании подозреваемого в нападении на вдову Градского

Источник сообщил о задержании подозреваемого в нападении на вдову Градского - РИА Новости, 25.01.2022

Источник сообщил о задержании подозреваемого в нападении на вдову Градского

Силовики задержали одного из подозреваемых участников "разбойного нападения на территории Наро-Фоминского городского округа", сообщила официальный представитель РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:40

2022-01-25T10:40

2022-01-25T11:16

происшествия

россия

александр градский

шоубиз

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Силовики задержали одного из подозреваемых участников "разбойного нападения на территории Наро-Фоминского городского округа", сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным источника РИА Новости в органах, речь идет об ограблении вдовы певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко."Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения", — сказала генерал-майор.Как ранее сообщал агентству другой собеседник в силовых структурах, девушку ограбили в середине января: у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. Позднее подмосковная полиция дала подробности инцидента: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как Коташенко вышла из машины, ее отвезли домой и отобрали там у нее крупную сумму.По данным РИА Новости, грабители скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, а до этого, сразу после ограбления, вдова артиста довезла их до дороги, где они и пересели в свое авто.После ЧП Коташенко обратилась в полицию спустя пять-шесть часов. При этом некоторые СМИ утверждали, что ограбление якобы инсценировано самой девушкой, однако подтверждением этой версии агентство не располагает.Народный артист Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/gradskiy-1769293125.html

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происшествия, россия, александр градский