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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220125/zaderzhanie-1769375906.html
Источник сообщил о задержании подозреваемого в нападении на вдову Градского
Источник сообщил о задержании подозреваемого в нападении на вдову Градского - РИА Новости, 25.01.2022
Источник сообщил о задержании подозреваемого в нападении на вдову Градского
Силовики задержали одного из подозреваемых участников "разбойного нападения на территории Наро-Фоминского городского округа", сообщила официальный представитель РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:40
2022-01-25T11:16
происшествия
россия
александр градский
шоубиз
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Силовики задержали одного из подозреваемых участников "разбойного нападения на территории Наро-Фоминского городского округа", сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным источника РИА Новости в органах, речь идет об ограблении вдовы певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко."Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения", — сказала генерал-майор.Как ранее сообщал агентству другой собеседник в силовых структурах, девушку ограбили в середине января: у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. Позднее подмосковная полиция дала подробности инцидента: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как Коташенко вышла из машины, ее отвезли домой и отобрали там у нее крупную сумму.По данным РИА Новости, грабители скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, а до этого, сразу после ограбления, вдова артиста довезла их до дороги, где они и пересели в свое авто.После ЧП Коташенко обратилась в полицию спустя пять-шесть часов. При этом некоторые СМИ утверждали, что ограбление якобы инсценировано самой девушкой, однако подтверждением этой версии агентство не располагает.Народный артист Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.
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происшествия, россия, александр градский
10:40 25.01.2022 (обновлено: 11:16 25.01.2022)
 
Источник сообщил о задержании подозреваемого в нападении на вдову Градского

Под Москвой задержали одного из участников нападения на вдову Градского, сообщил источник

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Силовики задержали одного из подозреваемых участников "разбойного нападения на территории Наро-Фоминского городского округа", сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. По данным источника РИА Новости в органах, речь идет об ограблении вдовы певца и композитора Александра Градского Марины Коташенко.
"Им оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения", — сказала генерал-майор.
Как ранее сообщал агентству другой собеседник в силовых структурах, девушку ограбили в середине января: у нее отобрали почти 100 миллионов рублей. Позднее подмосковная полиция дала подробности инцидента: злоумышленники спровоцировали ДТП, а после того, как Коташенко вышла из машины, ее отвезли домой и отобрали там у нее крупную сумму.
По данным РИА Новости, грабители скрылись на белом Mercedes с московскими номерами, а до этого, сразу после ограбления, вдова артиста довезла их до дороги, где они и пересели в свое авто.
После ЧП Коташенко обратилась в полицию спустя пять-шесть часов. При этом некоторые СМИ утверждали, что ограбление якобы инсценировано самой девушкой, однако подтверждением этой версии агентство не располагает.
Народный артист Александр Градский скончался 28 ноября прошлого года на 73-м году жизни.
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