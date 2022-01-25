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На Алтае задержали родителей, которые выгнали мальчика голым на мороз
На Алтае задержали родителей, которые выгнали мальчика голым на мороз - РИА Новости, 25.01.2022
На Алтае задержали родителей, которые выгнали мальчика голым на мороз
Мать и отчима, которые выгнали пятилетнего мальчика без одежды и обуви на мороз за плохое поведение, задержали в Алтайском крае, решается вопрос об их... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:15
2022-01-25T09:15
2022-01-25T09:15
происшествия
алтайский край
россия
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БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости. Мать и отчима, которые выгнали пятилетнего мальчика без одежды и обуви на мороз за плохое поведение, задержали в Алтайском крае, решается вопрос об их заключении под стражу, сообщает СУСК РФ по региону.По данным следствия, 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района подозреваемые, будучи недовольные поведением 5-летнего сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице. Кроме того, следствием установлены факты систематического истязания мальчика и его братьев шести и полутора лет со стороны матери и сожителя."В рамках расследования уголовного дела задержана 31-летняя жительница Шелаболихинского района и ее 34-летний сожитель. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и п. п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.По данным СУСК, семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении, мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности.После инцидента детей изъяли из семьи, они находятся на лечении в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает."В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - резюмируют в СУСК.Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, лица из числа близкого окружения несовершеннолетних, а также представители контролирующих органов. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СУСК.
https://ria.ru/20220118/roditeli-1768415387.html
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происшествия, алтайский край, россия
На Алтае задержали родителей, которые выгнали мальчика голым на мороз
На Алтае задержали мать и ее сожителя, выгнавших пятилетнего мальчика голым на мороз
БАРНАУЛ, 25 янв - РИА Новости.
Мать и отчима, которые выгнали пятилетнего мальчика без одежды и обуви на мороз за плохое поведение, задержали в Алтайском крае, решается вопрос об их заключении под стражу, сообщает
СУСК РФ по региону.
По данным следствия
, 21 января в селе Селезнево Шелаболихинского района подозреваемые, будучи недовольные поведением 5-летнего сына, выгнали его из дома. При отрицательной температуре мальчик без одежды и обуви продолжительное время находился на улице. Кроме того, следствием установлены факты систематического истязания мальчика и его братьев шести и полутора лет со стороны матери и сожителя.
"В рамках расследования уголовного дела задержана 31-летняя жительница Шелаболихинского района и ее 34-летний сожитель. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем) и п. п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних)", - говорится в сообщении.
По данным СУСК, семья состоит на учете как находящаяся в социально опасном положении, мать детей и сожитель привлекались к административной и уголовной ответственности.
После инцидента детей изъяли из семьи, они находятся на лечении в медицинском учреждении, их жизни и здоровью ничего не угрожает.
"В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу", - резюмируют в СУСК.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, лица из числа близкого окружения несовершеннолетних, а также представители контролирующих органов. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в СУСК.