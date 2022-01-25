https://ria.ru/20220125/zaderzhanie-1769357277.html

В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске

В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске - РИА Новости, 25.01.2022

В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске

Контролеры в метро Москвы помогли задержать пару, находившуюся в федеральном розыске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T08:05

2022-01-25T08:05

2022-01-25T08:05

происшествия

белоруссия

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756825559_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_34e67f0d182f4bc8afd4fcae54a00151.jpg

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Контролеры в метро Москвы помогли задержать пару, находившуюся в федеральном розыске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок"."В ходе проверок на станции "Котельники" контролеры ГКУ "Организатор перевозок" остановили пассажиров, которые зашли в метро без масок. При составлении административных материалов было установлено, что пара находится в федеральном розыске. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанные — граждане Беларуси, которые разыскиваются по статьям "кража" и "вождение в нетрезвом виде", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что за нарушение санитарных требований Роспотребнадзора контролеры оформили административные материалы. Подозреваемые задержаны и доставлены в отделение полиции."Такие ситуации происходят нередко. Мы обеспечиваем безопасность в транспорте, ежедневно встречаем тысячи пассажиров. Конечно, мы не подозреваем, что человек находится в розыске. После оформления нами административного материала дальнейшей судьбой нарушителей занимаются правоохранительные органы", – пояснил старший инспектор-контролер Михаил Мошко.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/ubiystvo-1769052541.html

https://ria.ru/20211221/arest-1764675569.html

белоруссия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белоруссия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)