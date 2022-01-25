Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220125/zaderzhanie-1769357277.html
В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске - РИА Новости, 25.01.2022
В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
Контролеры в метро Москвы помогли задержать пару, находившуюся в федеральном розыске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:05
2022-01-25T08:05
происшествия
белоруссия
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756825559_0:0:2763:1555_1920x0_80_0_0_34e67f0d182f4bc8afd4fcae54a00151.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Контролеры в метро Москвы помогли задержать пару, находившуюся в федеральном розыске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок"."В ходе проверок на станции "Котельники" контролеры ГКУ "Организатор перевозок" остановили пассажиров, которые зашли в метро без масок. При составлении административных материалов было установлено, что пара находится в федеральном розыске. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанные — граждане Беларуси, которые разыскиваются по статьям "кража" и "вождение в нетрезвом виде", - рассказали в пресс-службе.В ведомстве отметили, что за нарушение санитарных требований Роспотребнадзора контролеры оформили административные материалы. Подозреваемые задержаны и доставлены в отделение полиции."Такие ситуации происходят нередко. Мы обеспечиваем безопасность в транспорте, ежедневно встречаем тысячи пассажиров. Конечно, мы не подозреваем, что человек находится в розыске. После оформления нами административного материала дальнейшей судьбой нарушителей занимаются правоохранительные органы", – пояснил старший инспектор-контролер Михаил Мошко.
https://radiosputnik.ria.ru/20220122/ubiystvo-1769052541.html
https://ria.ru/20211221/arest-1764675569.html
белоруссия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756825559_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_abd7cae659cff0c568867437a1be9ff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белоруссия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
08:05 25.01.2022
 
В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске

В московском метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в федеральном розыске

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКонтролеры ГКУ "Организатор перевозок"
Контролеры ГКУ Организатор перевозок - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Контролеры ГКУ "Организатор перевозок". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Контролеры в метро Москвы помогли задержать пару, находившуюся в федеральном розыске, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".
"В ходе проверок на станции "Котельники" контролеры ГКУ "Организатор перевозок" остановили пассажиров, которые зашли в метро без масок. При составлении административных материалов было установлено, что пара находится в федеральном розыске. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что задержанные — граждане Беларуси, которые разыскиваются по статьям "кража" и "вождение в нетрезвом виде", - рассказали в пресс-службе.
Автомобиль полиции едет по дороге - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 14:09В России
На Кубани арестовали тиктокера, объявленного в международный розыск
В ведомстве отметили, что за нарушение санитарных требований Роспотребнадзора контролеры оформили административные материалы. Подозреваемые задержаны и доставлены в отделение полиции.
"Такие ситуации происходят нередко. Мы обеспечиваем безопасность в транспорте, ежедневно встречаем тысячи пассажиров. Конечно, мы не подозреваем, что человек находится в розыске. После оформления нами административного материала дальнейшей судьбой нарушителей занимаются правоохранительные органы", – пояснил старший инспектор-контролер Михаил Мошко.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 11:49
В Калининграде задержали мужчину, находившегося в международном розыске
 
ПроисшествияБелоруссияМоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51На Сахалине и Курилах началась проверка боевой готовности войск
08:46"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитование
08:46Посол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и Китая
08:36В Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирус
08:30В ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороны
08:28Казахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядков
08:25Эксперты оценили объемы продаж алкоголя в России
08:23Правительство Австралии выкупило право на флаг аборигенов
08:22Итальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повестку
08:19Снегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машин
08:16Судно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову Беринга
08:05В столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске
08:00"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезон
08:00Ситуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают леса
07:46Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник
07:39Посол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и Китая
07:31Правительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страны
07:21СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
07:14Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
07:11Между Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол
Лента новостейМолния
На Сахалине и Курилах началась проверка боевой готовности войск"Союзмолоко" попросило расширить льготное кредитованиеПосол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и КитаяВ Роспотребнадзоре разъяснили рекомендацию о тестировании на коронавирусВ ЦВО пройдут пять крупных учений сил противовоздушной обороныКазахстан пригласил депутатов ПА ОБСЕ обсудить расследование беспорядковЭксперты оценили объемы продаж алкоголя в РоссииПравительство Австралии выкупило право на флаг аборигеновИтальянский бизнес обсудит на встрече с Путиным зеленую повесткуСнегопад заблокировал на дорогах в Аттике более пяти тысяч машинСудно с модульной котельной вышло с Камчатки к острову БерингаВ столичном метро контролеры помогли задержать пару, находившуюся в розыске"Если есть на свете рай". Чем хорош Краснодарский край в несезонСитуация в Арктике накаляется: "зомби" уничтожают лесаСиноптик рассказал о погоде в Москве во вторникПосол заявил, что санкции Запада не влияют на отношения России и КитаяПравительство Казахстана одобрило планы развития западных регионов страныСМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против РоссииИностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНРМежду Россией и Китаем сформировался энергетический альянс, заявил посол