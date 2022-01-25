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Лукашенко выступил за развитие белорусского языка в республике
Лукашенко выступил за развитие белорусского языка в республике - РИА Новости, 25.01.2022
Лукашенко выступил за развитие белорусского языка в республике
Нужно сделать так, чтобы каждый житель Белоруссии мог разговаривать на белорусском языке, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:14
2022-01-25T15:14
2022-01-25T15:14
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белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Нужно сделать так, чтобы каждый житель Белоруссии мог разговаривать на белорусском языке, заявил во вторник президент страны Александр Лукашенко."То, что нас отличает от других – это белорусский язык. Нам не надо от этого уходить, нам надо подумать о том, чтобы каждый белорус знал… Пусть, так сложилось, что это наш русский язык, но русский язык нас не отличает от других, а белорусский язык отличает. Поэтому русский язык мы и так знаем его лучше, чем белорусский. Но уж следом должен идти родной белорусский язык, нельзя забывать свой язык", - приводит слова Лукашенко приближенный к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого". Глава государства отметил, что в республике будут стремиться к тому, чтобы "каждый белорус мог разговаривать на белорусском языке".Согласно действующей конституции, в Белоруссии два государственных языка: русский и белорусский.
https://ria.ru/20211113/lukashenko-1758911702.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
Лукашенко выступил за развитие белорусского языка в республике
Президент Лукашенко: нужно, чтобы каждый житель страны мог разговаривать по-белорусски