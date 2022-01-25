https://ria.ru/20220125/yaponiya-1769355627.html

СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России

СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России - РИА Новости, 25.01.2022

СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России

Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии в ходе совместного заседания во вторник выступили за введение экономических РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T07:21

2022-01-25T07:21

2022-01-25T07:24

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ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии в ходе совместного заседания во вторник выступили за введение экономических санкций в отношении России в случае эскалации на Украине, сообщило агентство Киодо.Агентство подчеркивает, что присутствовавшие на встрече представители МИД Японии ограничились комментарием о "намерении тесно взаимодействовать с США" по данному вопросу.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220125/sanktsii-1769350316.html

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в мире, япония, россия