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СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России - РИА Новости, 25.01.2022
СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России
Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии в ходе совместного заседания во вторник выступили за введение экономических РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T07:21
2022-01-25T07:24
в мире
япония
россия
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ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии в ходе совместного заседания во вторник выступили за введение экономических санкций в отношении России в случае эскалации на Украине, сообщило агентство Киодо.Агентство подчеркивает, что присутствовавшие на встрече представители МИД Японии ограничились комментарием о "намерении тесно взаимодействовать с США" по данному вопросу.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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в мире, япония, россия
07:21 25.01.2022 (обновлено: 07:24 25.01.2022)
 
СМИ: члены правящей партии Японии предложили ввести санкции против России

Киодо: члены правящей партии Японии предложили ввести экономические санкции против России

© AP Photo / Jae C. HongТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Jae C. Hong
Токио
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 янв – РИА Новости. Члены комиссий по внешней политике правящей Либерально-демократической партии Японии в ходе совместного заседания во вторник выступили за введение экономических санкций в отношении России в случае эскалации на Украине, сообщило агентство Киодо.
"Присутствующие выразили мнение, что в случае военного вторжения на Украину против России должны быть введены экономические санкции. В качестве конкретной санкции, присутствующие предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Кроме этого, высказывались мнения о том, что необходимо приступить к проработке данного вопроса с представителями бизнес-кругов", - отмечается в сообщении агентства.
Агентство подчеркивает, что присутствовавшие на встрече представители МИД Японии ограничились комментарием о "намерении тесно взаимодействовать с США" по данному вопросу.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Роберт Менендес - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
04:30
СМИ: сенаторы США обсуждают, как изменить проект санкций против России
 
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