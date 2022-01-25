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Современную моду представят на выставке "Уникальная Россия"

Современную моду представят на выставке "Уникальная Россия" - РИА Новости, 25.01.2022

Современную моду представят на выставке "Уникальная Россия"

С 27 января по 13 февраля 2022 года в Выставочном центре "Гостиный двор" в Москве пройдет II Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия". На... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:50

2022-01-25T12:50

2022-01-25T12:50

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МОСКВА, 25 янв - Пресс-служба выставки "Уникальная Россия". С 27 января по 13 февраля 2022 года в Выставочном центре "Гостиный двор" в Москве пройдет II Художественно-промышленная выставка-форум "Уникальная Россия". На выставке будет представлен широкий спектр арт-проектов, отражающий культуру современной России. Большой сегмент программы будет посвящен актуальной российской моде.Центр "Грани" призывает к миру через модуНаступивший 2022 год объявлен указом президента России Годом культурного наследия народов России и "Уникальная Россия" станет первым масштабным культурным и социально-политическим событием выставочного формата, раскрывающим эту тему.В рамках программы выставки "Уникальная Россия" 29 января Продюсерский центр "Грани", организатор Главной детской недели моды Kids Fashion Week, уже в третий раз представит специальный проект "Грани мира" (продюсер – Елена Склярова, режиссер – Валерий Сороковой). Название для показа было выбрано очень верное и актуальное. Именно мир и творчество — это то, что способно объединять людей в большой многонациональной стране, какой является Россия. В гала-показе "Грани мира" будут продемонстрированы национальные костюмы различных народов и регионов России. Причем, покажут их дети. Чебоксары (Чувашия), Нальчик (Кабардино-Балкария), Татарстан, Волгоград, Минеральные Воды, Кемерово, Рязань, Москва – далеко не полный перечень регионов-участников. Во всей красе будет показан русский традиционный костюм Центрального региона. В то же время, "Грани мира" познакомят с переплетением в современной моде русских, армянских, грузинских и других традиций. Впервые объединенный показ "Грани мира" был представлен публике на прошлогодней выставке "Уникальная Россия" и имел колоссальный успех, был признан социально, культурно и политически значимым проектом.В рамках "Уникальной России" 27-31 января Продюсерский центр "Грани" совместно с FIDGI DESIGN STUDIO проведет выставку "Территория русской моды". Это современный fashion-кластер внутри масштабной всероссийской выставки, который представит творчество дизайнеров, являющихся сегодня яркими выразителями "культурного кода" актуальной российской моды, смело синтезирующих в своих работах понятия "традиция" и "современность". Кроме того, 27-30 января Продюсерский центр "Грани" проведет серию fashion-показов, где будут представлены как детские, так и взрослые коллекции (с 16:00).Этно от Крыма до МонголииВ рамках выставки 2-5 февраля пройдет "Этноподиум" - праздник моды, дизайна и ремесел многонациональной культуры народов Евразийского пространства, организованный Евразийской ассоциацией этнодизайнеров. В нем примут участие яркие и уже заявившие о себе в Европе дизайнеры из Бурятии, Тывы, Крыма. Будут представлены также Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский край, Екатеринбург, Ставропольский и Красноярский края, Самарская область и дизайнеры из стран ближнего зарубежья - Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Монголии. Дизайнеры и модельеры, этнографы, мастера и художники воплощают синтез традиций и современности в новых, ярких, колоритных коллекциях одежды и аксессуаров. Посетители увидят новые и оригинальные коллекции (около 30 показов).Программа "Этноподиума" будет разделена на тематические блоки:- "Традиции" (2 февраля, 18:00);- "Традиции + инновации" (3 февраля);- Страны ближнего зарубежья (4 февраля, 18:00);- Показ на тему этнической моды от начинающих дизайнеров (5 февраля, 15:00).Magic Fashion Week" подарит сказкуЗавершит fashion-программу выставки неделя волшебной моды Magic Fashion Week, которую представляет дизайнер, топ-фотограф и владелица уникальной фотостудии Надежда Шибина (11-12 февраля). Magic Fashion Week - это сочетание таланта, профессионализма, эстетики, оригинальности, доброты и волшебства, где дизайнеры могут раскрыть свои коллекции на новом уровне. В этом сезоне примут участие такие именитые дизайнеры как Гера Скандал, Ирина Шарлау, Оксана Казакова, Кристина Кибовская, Надежда Шибина."Уникальная Россия" – это более 20 выставок и арт-проектов внутри одной выставки. Площадь выставки составит 10 тысяч квадратных метров. Будут представлены 53 региона РФ. Запланированы 35 деловых и культурных мероприятий, 37 показов дизайнерских коллекций.II Выставка-форум "Уникальная Россия" проводится при поддержке министерства финансов РФ, министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по делам национальностей России.Подробности на сайтах: www.промыслы.рус и http://уникальнаяроссия.русПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы