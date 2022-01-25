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Байден стоит перед главным выбором в отношении России
BI: Байдену придется сделать тяжелый выбор в отношении России - РИА Новости, 25.01.2022
Байден стоит перед главным выбором в отношении России
Президенту США Джо Байдену предстоит сделать тяжелый выбор и отказаться от ястребиного курса в отношении России и других стран мира. Об этом в статье для... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T16:31
2022-01-25T19:33
политика
сша
джо байден
министерство обороны сша
россия
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену предстоит сделать тяжелый выбор и отказаться от ястребиного курса в отношении России и других стран мира. Об этом в статье для Business Insider пишет эксперт в сфере обороны Эндрю Дорис.Как напомнил обозреватель, в начале 2021 года новый глава Белого дома обещал демилитаризовать внешнюю политику и фундаментально переосмыслить вопрос о размещении военных баз в других государствах. Это давало надежду на то, что Соединенные Штаты свернут с пути экспансионизма, однако президент сделал первые робкие шаги в этом направлении и струсил, считает эксперт.Летом Байден подкрепил свои заявления действиями. Он принял сложное решение завершить афганскую кампанию, хотя милитаристы в его администрации остались бы в этой республике еще на 20 лет. Уход из Кабула был болезненным, но необходимым, поскольку положил конец бесконечной войне и предоставил Вашингтону возможность сосредоточиться на собственной безопасности, убежден Дорис."К сожалению, потом президент США поддался давлению со стороны "ястребов" и в последние месяцы 2021 года страна вернулась к удручающе знакомой тенденции", — пишет он.Далее автор отметил, как в ответ на террористические атаки ИГ* в аэропорту Кабула американская армия нанесла непродуманные удары с помощью БПЛА, из-за которых в Афганистане погибли невинные люди.Кроме суровых внешнеполитических мер, Байден, по словам Дориса, прибег и к увеличению оборонных расходов: конгресс и вовсе выделил Пентагону на 24 миллиарда долларов больше, чем просил президент. Деньги пойдут на покупку десятков новых истребителей и кораблей для ВМС, хотя, по мнению самих военных, эти траты излишни.Глава Белого дома мечется между милитаристами и пацифистами, но у него все еще есть шанс скорректировать курс американского корабля — для этого необходимо соблюсти свои первоначальные обещания и отказаться от агрессивного экспансионизма, подытожил Дорис.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220107/trilliony-1766875463.html
https://ria.ru/20220124/bayden-1769277518.html
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политика, сша, джо байден, министерство обороны сша, россия
16:31 25.01.2022 (обновлено: 19:33 25.01.2022)
 
BI: Байдену придется сделать тяжелый выбор в отношении России

Business Insider: президенту США Байдену придется сделать тяжелый выбор в отношении России

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену предстоит сделать тяжелый выбор и отказаться от ястребиного курса в отношении России и других стран мира. Об этом в статье для Business Insider пишет эксперт в сфере обороны Эндрю Дорис.

"Вероятность конфликта с Россией в 2022 году выше, чем когда-либо за последнее время. Если американский лидер хочет трансформировать международные отношения, он должен избегать столкновения", — подчеркнул автор.

Как напомнил обозреватель, в начале 2021 года новый глава Белого дома обещал демилитаризовать внешнюю политику и фундаментально переосмыслить вопрос о размещении военных баз в других государствах. Это давало надежду на то, что Соединенные Штаты свернут с пути экспансионизма, однако президент сделал первые робкие шаги в этом направлении и струсил, считает эксперт.
Летом Байден подкрепил свои заявления действиями. Он принял сложное решение завершить афганскую кампанию, хотя милитаристы в его администрации остались бы в этой республике еще на 20 лет. Уход из Кабула был болезненным, но необходимым, поскольку положил конец бесконечной войне и предоставил Вашингтону возможность сосредоточиться на собственной безопасности, убежден Дорис.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.01.2022
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Байден дал возможность России зарабатывать триллионы долларов
"К сожалению, потом президент США поддался давлению со стороны "ястребов" и в последние месяцы 2021 года страна вернулась к удручающе знакомой тенденции", — пишет он.
Далее автор отметил, как в ответ на террористические атаки ИГ* в аэропорту Кабула американская армия нанесла непродуманные удары с помощью БПЛА, из-за которых в Афганистане погибли невинные люди.
"После 20 лет кровавого вмешательства в дела этого государства мы ввели жесткие санкции и заморозили валютные резервы Кабула. В результате зимой от голода может погибнуть гораздо больше афганцев, чем за всю военную кампанию. <…> Мы рефлекторно накладываем ограничительные меры против нелиберальных правительств и наивно надеемся на смену режима, но вместо этого вредим мирному населению", — отметил обозреватель.
Кроме суровых внешнеполитических мер, Байден, по словам Дориса, прибег и к увеличению оборонных расходов: конгресс и вовсе выделил Пентагону на 24 миллиарда долларов больше, чем просил президент. Деньги пойдут на покупку десятков новых истребителей и кораблей для ВМС, хотя, по мнению самих военных, эти траты излишни.
Глава Белого дома мечется между милитаристами и пацифистами, но у него все еще есть шанс скорректировать курс американского корабля — для этого необходимо соблюсти свои первоначальные обещания и отказаться от агрессивного экспансионизма, подытожил Дорис.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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