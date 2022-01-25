https://ria.ru/20220125/vybor-1769464979.html

Байден стоит перед главным выбором в отношении России

BI: Байдену придется сделать тяжелый выбор в отношении России - РИА Новости, 25.01.2022

Байден стоит перед главным выбором в отношении России

Президенту США Джо Байдену предстоит сделать тяжелый выбор и отказаться от ястребиного курса в отношении России и других стран мира. Об этом в статье для... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T16:31

2022-01-25T16:31

2022-01-25T19:33

политика

сша

джо байден

министерство обороны сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/14/1768689656_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_daaa895758d74ac0ea30311062d34bd3.jpg

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президенту США Джо Байдену предстоит сделать тяжелый выбор и отказаться от ястребиного курса в отношении России и других стран мира. Об этом в статье для Business Insider пишет эксперт в сфере обороны Эндрю Дорис.Как напомнил обозреватель, в начале 2021 года новый глава Белого дома обещал демилитаризовать внешнюю политику и фундаментально переосмыслить вопрос о размещении военных баз в других государствах. Это давало надежду на то, что Соединенные Штаты свернут с пути экспансионизма, однако президент сделал первые робкие шаги в этом направлении и струсил, считает эксперт.Летом Байден подкрепил свои заявления действиями. Он принял сложное решение завершить афганскую кампанию, хотя милитаристы в его администрации остались бы в этой республике еще на 20 лет. Уход из Кабула был болезненным, но необходимым, поскольку положил конец бесконечной войне и предоставил Вашингтону возможность сосредоточиться на собственной безопасности, убежден Дорис."К сожалению, потом президент США поддался давлению со стороны "ястребов" и в последние месяцы 2021 года страна вернулась к удручающе знакомой тенденции", — пишет он.Далее автор отметил, как в ответ на террористические атаки ИГ* в аэропорту Кабула американская армия нанесла непродуманные удары с помощью БПЛА, из-за которых в Афганистане погибли невинные люди.Кроме суровых внешнеполитических мер, Байден, по словам Дориса, прибег и к увеличению оборонных расходов: конгресс и вовсе выделил Пентагону на 24 миллиарда долларов больше, чем просил президент. Деньги пойдут на покупку десятков новых истребителей и кораблей для ВМС, хотя, по мнению самих военных, эти траты излишни.Глава Белого дома мечется между милитаристами и пацифистами, но у него все еще есть шанс скорректировать курс американского корабля — для этого необходимо соблюсти свои первоначальные обещания и отказаться от агрессивного экспансионизма, подытожил Дорис.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220107/trilliony-1766875463.html

https://ria.ru/20220124/bayden-1769277518.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, сша, джо байден, министерство обороны сша, россия