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Путин проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний
Путин проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний - РИА Новости, 25.01.2022
Путин проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний
Президент России Владимир Путин проведет 26 января в режиме видеоконференции встречу с руководителями ведущих итальянских компаний, обсудят торговлю и... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T12:11
2022-01-25T12:11
2022-01-25T12:14
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 26 января в режиме видеоконференции встречу с руководителями ведущих итальянских компаний, обсудят торговлю и инвестиции, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать шестого января в режиме видеоконференции состоится встреча президента России Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний. Планируется обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран. Особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий", - говорится в сообщении.
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в мире, италия, владимир путин, россия
12:11 25.01.2022 (обновлено: 12:14 25.01.2022)
Путин проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний
Президент Путин проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний 26 января