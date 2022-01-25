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Путин проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний

Путин проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний - РИА Новости, 25.01.2022

Путин проведет встречу с руководителями ведущих итальянских компаний

Президент России Владимир Путин проведет 26 января в режиме видеоконференции встречу с руководителями ведущих итальянских компаний, обсудят торговлю и... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T12:11

2022-01-25T12:11

2022-01-25T12:14

в мире

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владимир путин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет 26 января в режиме видеоконференции встречу с руководителями ведущих итальянских компаний, обсудят торговлю и инвестиции, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать шестого января в режиме видеоконференции состоится встреча президента России Владимира Путина с руководителями ведущих итальянских компаний. Планируется обсудить актуальную тематику торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Италии, а также перспективы дальнейшего расширения деловых связей между предпринимателями двух стран. Особое внимание предполагается уделить возможностям наращивания взаимодействия в области энергетики, промышленности, финансов и природосберегающих технологий", - говорится в сообщении.

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в мире, италия, владимир путин, россия