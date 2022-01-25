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Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате" - РИА Новости, 25.01.2022
Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
Предстоящая встреча советников лидеров стран "нормандского формата" является "сильным, мощным сигналом", заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T00:18
2022-01-25T00:18
2022-01-25T00:20
в мире
украина
андрей ермак
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КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Предстоящая встреча советников лидеров стран "нормандского формата" является "сильным, мощным сигналом", заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.В понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что встреча советников лидеров стран "нормандской четверки" состоится во Франции 26 января. Источник РИА Новости в российской делегации уточнил, что переговоры пройдут в Париже."Украинская делегация отправляется послезавтра в Париж, где пройдет заседание политсоветников "нормандского формата". Это сильный и мощный сигнал, что наконец удалось разблокировать "нормандский формат", все представители подтвердили свое участие", - сказал Ермак в эфире телеканала ICTV."Я думаю, что мы будем иметь возможность полностью пройтись по минским договоренностям. Украинская сторона имеет свою позицию по каждому из пунктов. Я надеюсь, что это будет конструктивный диалог, который будет длиться по времени столько, сколько будет нужно… Мы будем выполнять минские договоренности исключительно в украинских интересах и исключительно в соответствии с нормами международного права", - добавил он.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769340005.html
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в мире, украина, андрей ермак
00:18 25.01.2022 (обновлено: 00:20 25.01.2022)
Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
В Киеве назвали предстоящую встречу советников в "нормандском формате" "мощным сигналом"