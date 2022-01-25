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В Хабаровском крае врачей-пенсионеров привлекут к борьбе с COVID-19

В Хабаровском крае врачей-пенсионеров привлекут к борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 25.01.2022

В Хабаровском крае врачей-пенсионеров привлекут к борьбе с COVID-19

Врачей, недавно вышедших на пенсию, привлекут к работе в волну штамма "омикрон" коронавируса в Хабаровском крае, сообщил зампред регионального правительства по... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T10:46

2022-01-25T10:46

2022-01-25T10:46

распространение коронавируса

общество

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирусы

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ХАБАРОВСК, 25 янв - РИА Новости. Врачей, недавно вышедших на пенсию, привлекут к работе в волну штамма "омикрон" коронавируса в Хабаровском крае, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов.Совещание по выработке стратегии минимизации последствий пятой волны коронавируса провели с главными врачами больниц и поликлиник в Комсомольске-на-Амуре зампред правительства края по соцвопросам Евгений Никонов совместно с и. о. краевого министра здравоохранения Юрием Бойченко."Проводить термометрию будут помогать студенты и волонтеры. Кроме того, к работе в поликлиниках и амбулаториях на период подъема заболеваемости будут временно привлекать медиков, недавно вышедших на пенсию", - сказал на встрече Никонов.Первый случай штамма "омикрон" уже выявлен у пожилого мужчины в Хабаровске. По словам специалистов, пенсионер за пределы города не выезжал, он госпитализирован, течение болезни легкое. В Комсомольске-на-Амуре распространения "омикрона" пока нет, заверил Никонов. Как рассказали РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, зафиксирован уже второй случай заболевания "омикроном" в краевом центре. "Это иностранный гражданин из дальнего зарубежья, прибывший в город, сейчас он находится на изоляции", - прокомментировали в приемной ведомства.Руководителям поликлиник и больниц рекомендовано перевести часть сотрудников (специалистов отделов кадров и бухгалтерии) на дистанционный режим работы. Временно в поликлиниках приостанавливается диспансеризация и профосмотры."Больничные листы необходимо оформлять только дистанционно без появления пациента в медорганизации", - отметил Бойченко.По словам Никонова, не смотря на то, что новый штамм отличается более легким течением болезни, "это не говорит о том, что можно расслабиться". "Основная угроза, с которой мы столкнемся, это временное выбывание медиков. При распространении "омикрона" может заболеть до 80% медперсонала, так как они находятся в зоне риска. Сейчас главврачам необходимо методично проверить всех сотрудников в отношении вакцинации и по необходимости провести ревакцинацию, - констатировал зампред.По данным минздрава региона, правительство края уже выделило средства на дополнительные закупки аппаратов ИВЛ. Кроме того, будет создан единый ситуационный центр на базе первой краевой больницы имени Сергеева для взаимодействия со всеми районными отделениями для консультирования тяжелых течений заболевания. Количество реанимационных коек во всех учреждениях увеличат до 350. Также "ковидные" отделения должны предусмотреть возможность увеличения числа "кислородных точек" как минимум на 20%. Для северных районов будут дополнительно закуплены экспресс-ПЦР-лаборатории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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