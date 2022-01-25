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Белый дом заявил, что войска США в Европе используются под эгидой НАТО
Белый дом заявил, что войска США в Европе используются под эгидой НАТО - РИА Новости, 25.01.2022
Белый дом заявил, что войска США в Европе используются под эгидой НАТО
Американские войска, готовящиеся к переброске в Европе, предназначены для действий под эгидой НАТО, и решение об их развертывании будет принимать... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T21:12
2022-01-25T21:13
в мире
сша
европа
нато
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Американские войска, готовящиеся к переброске в Европе, предназначены для действий под эгидой НАТО, и решение об их развертывании будет принимать североатлантический альянс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Накануне власти США объявили о решении привести 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности к переброске для усиления "восточного фланга" НАТО."Объявление было сделано об их использовании как части сил НАТО... Решение об их развертывании будет приниматься в координации с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - сказала Псаки на брифинге.Администрация США подчеркивает, что никаких решений о направлении дополнительных сил в Европу пока не принято.
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в мире, сша, европа, нато
21:12 25.01.2022 (обновлено: 21:13 25.01.2022)
 
Белый дом заявил, что войска США в Европе используются под эгидой НАТО

Белый дом: готовящиеся войска США к переброске в Европе используются под эгидой НАТО

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Американские войска, готовящиеся к переброске в Европе, предназначены для действий под эгидой НАТО, и решение об их развертывании будет принимать североатлантический альянс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Накануне власти США объявили о решении привести 8,5 тысячи военных в состояние повышенной готовности к переброске для усиления "восточного фланга" НАТО.
"Объявление было сделано об их использовании как части сил НАТО... Решение об их развертывании будет приниматься в координации с нашими союзниками и партнерами по НАТО", - сказала Псаки на брифинге.
Администрация США подчеркивает, что никаких решений о направлении дополнительных сил в Европу пока не принято.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
18:17
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В миреСШАЕвропаНАТО
 
 
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