https://ria.ru/20220125/volny-1769348789.html
Российские военные предложили "глушить" пловцов врага акустическими волнами
Российские военные предложили "глушить" пловцов врага акустическими волнами - РИА Новости, 25.01.2022
Российские военные предложили "глушить" пловцов врага акустическими волнами
Российские военные предложили бороться с боевыми пловцами противника с помощью акустических волн, которые будут вызывать у подводных диверсантов боль в ушах, а... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T03:39
2022-01-25T03:39
2022-01-25T05:17
безопасность
вмф рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755139529_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d9d8696fe016d0e6d97cce36425f2c3.jpg
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российские военные предложили бороться с боевыми пловцами противника с помощью акустических волн, которые будут вызывать у подводных диверсантов боль в ушах, а также чувство страха, слабости и угнетенного состояния — концепция представлена в новом номере журнала "Военная мысль".Как отмечают авторы проекта, противник может применять диверсионно-разведывательные группы, в том числе боевых пловцов, для минирования судов, надводных кораблей и подлодок ВМФ России. Для этих же целей могут быть использованы специально обученные животные — дельфины, морские львы, котики и так далее.Для борьбы с диверсантами предлагается создать систему охраны, включающую комплексы мониторинга, распознавания и нелетального воздействия на обнаруженных нарушителей."Важно отметить, что действие акустического излучения в водной среде может характеризоваться возникновением у биообъекта не только специфических слуховых ощущений в виде боли, но и появлением у него чувства страха, тревоги, слабости, беспричинного дискомфорта и угнетенного состояния", - поясняют военные ученые.Мониторинг системы должен обеспечивать обнаружение и определение координат объекта потенциальной угрозы как на дистанции в несколько километров, так непосредственно вблизи охраняемого объекта — на дальности от нескольких десятков до сотен метров. Именно ближняя зона мониторинга наиболее актуальна для воздействия на биообъекты-нарушители, уточняется в статье.По словам авторов, применение гидроакустических средств для борьбы с подводными диверсантами позволит минимизировать ущерб как нарушителям, так и биосфере, и избежать экологических и других негативных последствий.
https://ria.ru/20220120/kazan-1768658827.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755139529_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_ef198d348c9e58d0a17948d57ca83f21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вмф рф, россия
03:39 25.01.2022 (обновлено: 05:17 25.01.2022)
Российские военные предложили "глушить" пловцов врага акустическими волнами
Российские военные предложили "глушить" боевых пловцов врага с помощью акустических волн
МОСКВА, 25 янв – РИА Новости.
Российские военные предложили бороться с боевыми пловцами противника с помощью акустических волн, которые будут вызывать у подводных диверсантов боль в ушах, а также чувство страха, слабости и угнетенного состояния — концепция представлена
в новом номере журнала "Военная мысль".
Как отмечают авторы проекта, противник может применять диверсионно-разведывательные группы, в том числе боевых пловцов, для минирования судов, надводных кораблей и подлодок ВМФ России
. Для этих же целей могут быть использованы специально обученные животные — дельфины, морские львы, котики и так далее.
Для борьбы с диверсантами предлагается создать систему охраны, включающую комплексы мониторинга, распознавания и нелетального воздействия на обнаруженных нарушителей.
"В подсистеме распознавания и воздействия в качестве средства поражения на сегодняшний день приоритет должен быть отдан гидроакустическому оружию нелетального действия", - указывают авторы.
"Важно отметить, что действие акустического излучения в водной среде может характеризоваться возникновением у биообъекта не только специфических слуховых ощущений в виде боли, но и появлением у него чувства страха, тревоги, слабости, беспричинного дискомфорта и угнетенного состояния", - поясняют военные ученые.
Мониторинг системы должен обеспечивать обнаружение и определение координат объекта потенциальной угрозы как на дистанции в несколько километров, так непосредственно вблизи охраняемого объекта — на дальности от нескольких десятков до сотен метров. Именно ближняя зона мониторинга наиболее актуальна для воздействия на биообъекты-нарушители, уточняется в статье.
По словам авторов, применение гидроакустических средств для борьбы с подводными диверсантами позволит минимизировать ущерб как нарушителям, так и биосфере, и избежать экологических и других негативных последствий.