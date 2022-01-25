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Российские военные предложили "глушить" пловцов врага акустическими волнами
Российские военные предложили "глушить" пловцов врага акустическими волнами - РИА Новости, 25.01.2022
Российские военные предложили "глушить" пловцов врага акустическими волнами
Российские военные предложили бороться с боевыми пловцами противника с помощью акустических волн, которые будут вызывать у подводных диверсантов боль в ушах, а... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T03:39
2022-01-25T05:17
безопасность
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россия
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российские военные предложили бороться с боевыми пловцами противника с помощью акустических волн, которые будут вызывать у подводных диверсантов боль в ушах, а также чувство страха, слабости и угнетенного состояния — концепция представлена в новом номере журнала "Военная мысль".Как отмечают авторы проекта, противник может применять диверсионно-разведывательные группы, в том числе боевых пловцов, для минирования судов, надводных кораблей и подлодок ВМФ России. Для этих же целей могут быть использованы специально обученные животные — дельфины, морские львы, котики и так далее.Для борьбы с диверсантами предлагается создать систему охраны, включающую комплексы мониторинга, распознавания и нелетального воздействия на обнаруженных нарушителей."Важно отметить, что действие акустического излучения в водной среде может характеризоваться возникновением у биообъекта не только специфических слуховых ощущений в виде боли, но и появлением у него чувства страха, тревоги, слабости, беспричинного дискомфорта и угнетенного состояния", - поясняют военные ученые.Мониторинг системы должен обеспечивать обнаружение и определение координат объекта потенциальной угрозы как на дистанции в несколько километров, так непосредственно вблизи охраняемого объекта — на дальности от нескольких десятков до сотен метров. Именно ближняя зона мониторинга наиболее актуальна для воздействия на биообъекты-нарушители, уточняется в статье.По словам авторов, применение гидроакустических средств для борьбы с подводными диверсантами позволит минимизировать ущерб как нарушителям, так и биосфере, и избежать экологических и других негативных последствий.
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безопасность, вмф рф, россия
03:39 25.01.2022 (обновлено: 05:17 25.01.2022)
 
Российские военные предложили "глушить" пловцов врага акустическими волнами

Российские военные предложили "глушить" боевых пловцов врага с помощью акустических волн

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВМФ
Военнослужащий ВМФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащий ВМФ
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Российские военные предложили бороться с боевыми пловцами противника с помощью акустических волн, которые будут вызывать у подводных диверсантов боль в ушах, а также чувство страха, слабости и угнетенного состояния — концепция представлена в новом номере журнала "Военная мысль".
Как отмечают авторы проекта, противник может применять диверсионно-разведывательные группы, в том числе боевых пловцов, для минирования судов, надводных кораблей и подлодок ВМФ России. Для этих же целей могут быть использованы специально обученные животные — дельфины, морские львы, котики и так далее.
Для борьбы с диверсантами предлагается создать систему охраны, включающую комплексы мониторинга, распознавания и нелетального воздействия на обнаруженных нарушителей.
"В подсистеме распознавания и воздействия в качестве средства поражения на сегодняшний день приоритет должен быть отдан гидроакустическому оружию нелетального действия", - указывают авторы.
"Важно отметить, что действие акустического излучения в водной среде может характеризоваться возникновением у биообъекта не только специфических слуховых ощущений в виде боли, но и появлением у него чувства страха, тревоги, слабости, беспричинного дискомфорта и угнетенного состояния", - поясняют военные ученые.
Мониторинг системы должен обеспечивать обнаружение и определение координат объекта потенциальной угрозы как на дистанции в несколько километров, так непосредственно вблизи охраняемого объекта — на дальности от нескольких десятков до сотен метров. Именно ближняя зона мониторинга наиболее актуальна для воздействия на биообъекты-нарушители, уточняется в статье.
По словам авторов, применение гидроакустических средств для борьбы с подводными диверсантами позволит минимизировать ущерб как нарушителям, так и биосфере, и избежать экологических и других негативных последствий.
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