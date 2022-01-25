https://ria.ru/20220125/voda-1769439992.html

В Красноярске проверят документацию крупнейшего поставщика питьевой воды

В Красноярске проверят документацию крупнейшего поставщика питьевой воды - РИА Новости, 25.01.2022

В Красноярске проверят документацию крупнейшего поставщика питьевой воды

Правоохранители поверяют документацию в офисе компании "КрасКом" - крупнейшей водоснабжающей организации Красноярска, сообщается в Telegram-канале пресс-служб... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T14:55

2022-01-25T14:55

2022-01-25T14:55

происшествия

красноярск

telegram (приложение)

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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители поверяют документацию в офисе компании "КрасКом" - крупнейшей водоснабжающей организации Красноярска, сообщается в Telegram-канале пресс-служб "СГК" и "КрасКома".Во вторник, ряд Telegram-каналов сообщил, что в офис руководства компании прошли оперативно-розыскные мероприятия."На правах единственного телеграм-канала, объединяющего красноярский водоканал и энергетику, рассказываем, было так:.. приходил один следователь, показал приказ о проверке, почитал документы, получил ответы на вопросы, ушел изучать информацию", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что "проводились обследования с выемкой необходимых документов".

https://ria.ru/20220124/shkolniki-1769290729.html

красноярск

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происшествия, красноярск, telegram (приложение), россия