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В Красноярске проверят документацию крупнейшего поставщика питьевой воды
В Красноярске проверят документацию крупнейшего поставщика питьевой воды - РИА Новости, 25.01.2022
В Красноярске проверят документацию крупнейшего поставщика питьевой воды
Правоохранители поверяют документацию в офисе компании "КрасКом" - крупнейшей водоснабжающей организации Красноярска, сообщается в Telegram-канале пресс-служб... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T14:55
2022-01-25T14:55
2022-01-25T14:55
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КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости. Правоохранители поверяют документацию в офисе компании "КрасКом" - крупнейшей водоснабжающей организации Красноярска, сообщается в Telegram-канале пресс-служб "СГК" и "КрасКома".Во вторник, ряд Telegram-каналов сообщил, что в офис руководства компании прошли оперативно-розыскные мероприятия."На правах единственного телеграм-канала, объединяющего красноярский водоканал и энергетику, рассказываем, было так:.. приходил один следователь, показал приказ о проверке, почитал документы, получил ответы на вопросы, ушел изучать информацию", - говорится в сообщении.Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что "проводились обследования с выемкой необходимых документов".
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происшествия, красноярск, telegram (приложение), россия
В Красноярске проверят документацию крупнейшего поставщика питьевой воды
В Красноярске СК проверит документацию крупнейшего поставщика питьевой воды "КрасКома"
КРАСНОЯРСК, 25 янв - РИА Новости.
Правоохранители поверяют документацию в офисе компании "КрасКом" - крупнейшей водоснабжающей организации Красноярска, сообщается
в Telegram-канале пресс-служб "СГК" и "КрасКома".
Во вторник, ряд Telegram-каналов сообщил, что в офис руководства компании прошли оперативно-розыскные мероприятия.
"На правах единственного телеграм-канала, объединяющего красноярский водоканал и энергетику, рассказываем, было так:.. приходил один следователь, показал приказ о проверке, почитал документы, получил ответы на вопросы, ушел изучать информацию", - говорится в сообщении.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что "проводились обследования с выемкой необходимых документов".