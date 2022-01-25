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В Бишкеке пропала вода из-за отключения света
В Бишкеке пропала вода из-за отключения света - РИА Новости, 25.01.2022
В Бишкеке пропала вода из-за отключения света
Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды, передает Sputnik Кыргызстан. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:52
2022-01-25T09:52
2022-01-25T10:44
в мире
киргизия
бишкек
энергоавария в центральной азии
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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды, передает Sputnik Кыргызстан."Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды — не работают насосные станции. Тем временем сайт "Северэлектро" временно недоступен. Такое масштабное отключение в центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.
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в мире, киргизия, бишкек, энергоавария в центральной азии
09:52 25.01.2022 (обновлено: 10:44 25.01.2022)
В Бишкеке пропала вода из-за отключения света
Во всем Бишкеке пропала вода из-за отключения света