https://ria.ru/20220125/voda-1769367692.html

В Бишкеке пропала вода из-за отключения света

В Бишкеке пропала вода из-за отключения света - РИА Новости, 25.01.2022

В Бишкеке пропала вода из-за отключения света

Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды, передает Sputnik Кыргызстан. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T09:52

2022-01-25T09:52

2022-01-25T10:44

в мире

киргизия

бишкек

энергоавария в центральной азии

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БИШКЕК, 25 янв - РИА Новости. Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды, передает Sputnik Кыргызстан."Из-за отключения света по всему Бишкеку нет воды — не работают насосные станции. Тем временем сайт "Северэлектро" временно недоступен. Такое масштабное отключение в центральноазиатском регионе произошло впервые за долгое время", - говорится в сообщении агентства в Telegram-канале.

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киргизия

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в мире, киргизия, бишкек, энергоавария в центральной азии