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В Лондоне заявили, что "вряд ли" направят войска на Украину
В Лондоне заявили, что "вряд ли" направят войска на Украину - РИА Новости, 25.01.2022
В Лондоне заявили, что "вряд ли" направят войска на Украину
Великобритания вряд ли направит боевые подразделения на Украину при любом развитии ситуации, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T15:34
2022-01-25T15:34
2022-01-25T15:59
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ЛОНДОН, 25 янв - РИА Новости. Великобритания вряд ли направит боевые подразделения на Украину при любом развитии ситуации, заявила министр иностранных дел страны Лиз Трасс."Как уже говорил министр обороны, вряд ли будет такое обстоятельство, но мы очень усердно работаем над тем, чтобы у Украины было необходимо оружие для обороны", - сказала Трасс в парламенте, отвечая на вопрос, при каком условии Британия может направить боевые подразделения для защиты Украины. Она добавила, что Британия помогла подготовить 20 тысяч украинских военных, а также работает со своими партнерами, чтобы они оказывали такую же поддержку Украине.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что подозрения России о подготовке Западом провокации на Украине подтверждаются переброской Британией и Канадой вооружений и инструкторов в эту страну.
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в мире, украина, великобритания, ситуация в днр и лнр, лиз трасс
15:34 25.01.2022 (обновлено: 15:59 25.01.2022)
В Лондоне заявили, что "вряд ли" направят войска на Украину
Глава МИД Британии Трасс: мы вряд ли направим войска на Украину