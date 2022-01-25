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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/variant-1769389429.html
Эксперт рассказал, нужно ли определять вариант коронавируса у зараженного
Эксперт рассказал, нужно ли определять вариант коронавируса у зараженного - РИА Новости, 25.01.2022
Эксперт рассказал, нужно ли определять вариант коронавируса у зараженного
Определение варианта коронавируса важно для планирования противоэпидемических мероприятий, но для врачей и пациентов нет принципиальной разницы, заявил РИА... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T11:37
2022-01-25T11:37
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Определение варианта коронавируса важно для планирования противоэпидемических мероприятий, но для врачей и пациентов нет принципиальной разницы, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Определение геноварианта действительно очень важно для эпидемиологов, чтобы планировать противоэпидемические мероприятия. Но для врачей общей сети и для самих пациентов нет принципиальной разницы, какой штамм выявлен. Важно – положительный или отрицательный у него ПЦР-тест", - сказал Горелов.Он отметил, что методики, позволяющие при ПЦР-тестировании определять сразу штамм коронавируса, существуют. Например, в ЦНИИ Эпидемиологии такая методика была разработана еще в конце прошлого года и сразу стала широко использоваться для мониторинга эпидситуации, пояснил Горелов.По его словам, в настоящее время отработаны схемы лечения, которые нацелены на то, чтобы максимально быстро оказать медицинскую помощь пациенту, чтобы он выздоровел, при этом вариант коронавируса не имеет никакого значения.
https://ria.ru/20220125/oslozhneniya-1769343187.html
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
11:37 25.01.2022
 
Эксперт рассказал, нужно ли определять вариант коронавируса у зараженного

Эксперт Горелов: каждому пациенту с COVID-19 не нужно определять вариант вируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Старшая медицинская сестра держит пробирку после забора крови
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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Определение варианта коронавируса важно для планирования противоэпидемических мероприятий, но для врачей и пациентов нет принципиальной разницы, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Определение геноварианта действительно очень важно для эпидемиологов, чтобы планировать противоэпидемические мероприятия. Но для врачей общей сети и для самих пациентов нет принципиальной разницы, какой штамм выявлен. Важно – положительный или отрицательный у него ПЦР-тест", - сказал Горелов.
Он отметил, что методики, позволяющие при ПЦР-тестировании определять сразу штамм коронавируса, существуют. Например, в ЦНИИ Эпидемиологии такая методика была разработана еще в конце прошлого года и сразу стала широко использоваться для мониторинга эпидситуации, пояснил Горелов.
По его словам, в настоящее время отработаны схемы лечения, которые нацелены на то, чтобы максимально быстро оказать медицинскую помощь пациенту, чтобы он выздоровел, при этом вариант коронавируса не имеет никакого значения.
Медицинские работники в коридоре временного госпиталя для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
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Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Горелов
 
 
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