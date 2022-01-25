https://ria.ru/20220125/valyuta-1769478173.html

Курс доллара к рублю ускорил рост

Курс доллара к рублю ускорил рост - РИА Новости, 25.01.2022

Курс доллара к рублю ускорил рост

Рубль совсем немного ослабел после обнародования новых санкционных угроз со стороны США: доллар прибавил около 20 копеек, а евро лишь попытался выйти в плюс,... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T17:35

2022-01-25T17:35

2022-01-25T17:35

экономика

сша

московская биржа

центральный банк рф (цб рф)

динамика курсов валют

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рубль совсем немного ослабел после обнародования новых санкционных угроз со стороны США: доллар прибавил около 20 копеек, а евро лишь попытался выйти в плюс, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.23 мск вторника рос на 36 копеек - до 79,12 рубля, евро снижался на 3 копейки, до 89,16 рубля. До новостей из США доллар стоил около 79 рублей, евро – около 89 рублей. По состоянию на 17.33 мск курсы вернулись на эти уровни.Белый дом заявил, в частности, что финансовые санкции США против России будут тяжелее, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а ЦБ потратил 25% резервов на его поддержку. Впрочем, тогда рубль еще не был плавающим, и этим может объясняться вполне сдержанная реакция курса рубля на новую санкционную риторику.

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экономика, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия