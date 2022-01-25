https://ria.ru/20220125/valyuta-1769478173.html
Курс доллара к рублю ускорил рост
Курс доллара к рублю ускорил рост - РИА Новости, 25.01.2022
Курс доллара к рублю ускорил рост
Рубль совсем немного ослабел после обнародования новых санкционных угроз со стороны США: доллар прибавил около 20 копеек, а евро лишь попытался выйти в плюс,... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T17:35
2022-01-25T17:35
2022-01-25T17:35
экономика
сша
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769370531_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0cb68e822330e9a22c6f3295eeb8e93b.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Рубль совсем немного ослабел после обнародования новых санкционных угроз со стороны США: доллар прибавил около 20 копеек, а евро лишь попытался выйти в плюс, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 17.23 мск вторника рос на 36 копеек - до 79,12 рубля, евро снижался на 3 копейки, до 89,16 рубля. До новостей из США доллар стоил около 79 рублей, евро – около 89 рублей. По состоянию на 17.33 мск курсы вернулись на эти уровни.Белый дом заявил, в частности, что финансовые санкции США против России будут тяжелее, чем в 2014 году, когда рубль подешевел на 50%, а ЦБ потратил 25% резервов на его поддержку. Впрочем, тогда рубль еще не был плавающим, и этим может объясняться вполне сдержанная реакция курса рубля на новую санкционную риторику.
https://ria.ru/20220125/evro-1769409901.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769370531_0:178:2493:2048_1920x0_80_0_0_e4df2e476d4003a0a561b25c1270e95a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Курс доллара к рублю ускорил рост
Курс доллара к рублю ускорил рост и прибавил около 20 копеек