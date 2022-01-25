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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220125/vaktsiny-1769359504.html
Посол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и Китая
Посол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и Китая - РИА Новости, 25.01.2022
Посол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и Китая
Взаимное признание вакцин между Россией и Китаем, вероятнее всего, произойдет через международные структуры, заявил во вторник на пресс-конференции посол России РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T08:46
2022-01-25T08:46
распространение коронавируса
в мире
китай
пекин
андрей денисов
россия
коронавирус covid-19
вакцина "спутник v"
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ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Взаимное признание вакцин между Россией и Китаем, вероятнее всего, произойдет через международные структуры, заявил во вторник на пресс-конференции посол России в КНР Андрей Денисов."Мне кажется, эти вопросы скорее будут решены через международные организации. Всемирная организация здравоохранения уже признала две китайские вакцины, готовится к признанию нашей вакцины "Спутник". Вот через такие международные структуры, видимо, взаимное признание и произойдет", - сказал он.В то же время Денисов отметил, что привитые отечественными вакцинами российские спортсмены, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, пользуются такими же правами, как и спортсмены из других стран."Неформальное признание нашей вакцины в Китае для данной конкретной группы людей уже состоялось", - добавил он.Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
https://ria.ru/20211229/zaderzhka-1765927481.html
https://ria.ru/20211223/vaktsina-1765083962.html
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в мире, китай, пекин, андрей денисов, россия, коронавирус covid-19, вакцина "спутник v", вакцина "спутник лайт"
08:46 25.01.2022
 
Посол в Пекине оценил перспективы взаимного признания вакцин России и Китая

Посол России в Китае Денисов: признание вакцин будет идти через международные структуры

© Посольство РФ в КитаеЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© Посольство РФ в Китае
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 янв - РИА Новости. Взаимное признание вакцин между Россией и Китаем, вероятнее всего, произойдет через международные структуры, заявил во вторник на пресс-конференции посол России в КНР Андрей Денисов.
"Мне кажется, эти вопросы скорее будут решены через международные организации. Всемирная организация здравоохранения уже признала две китайские вакцины, готовится к признанию нашей вакцины "Спутник". Вот через такие международные структуры, видимо, взаимное признание и произойдет", - сказал он.
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В то же время Денисов отметил, что привитые отечественными вакцинами российские спортсмены, которые примут участие в зимних Олимпийских играх в Пекине, пользуются такими же правами, как и спортсмены из других стран.
"Неформальное признание нашей вакцины в Китае для данной конкретной группы людей уже состоялось", - добавил он.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
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Распространение коронавирусаВ миреКитайПекинАндрей ДенисовРоссияКоронавирус COVID-19Вакцина "Спутник V"Вакцина "Спутник Лайт"
 
 
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