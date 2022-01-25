https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769520951.html
Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца - РИА Новости, 25.01.2022
Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
Исследование вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около трех-трех с половиной месяцев, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T22:06
2022-01-25T22:06
2022-01-25T22:06
распространение коронавируса
общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758372335_0:178:3324:2048_1920x0_80_0_0_0c5b56972d479764ded9bbea4da664f0.jpg
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Исследование вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около трех-трех с половиной месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Минздрав разрешил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса для детей.Он уточнил, что детская вакцина также будет двухкомпонентной, по результатам исследования ученые выберут оптимальную дозу.Гинцбург также предложил провести конкурс на название детской вакцины.
https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769515376.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758372335_580:0:3311:2048_1920x0_80_0_0_7f38b39829b79a66b33b53957627eae7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19
Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца
Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно три месяца