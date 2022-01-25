https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769520951.html

Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца

Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца - РИА Новости, 25.01.2022

Гинцбург: на изучение вакцины от COVID-19 для детей 6-11 лет нужно 3 месяца

Исследование вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около трех-трех с половиной месяцев, заявил директор НИЦ... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T22:06

2022-01-25T22:06

2022-01-25T22:06

распространение коронавируса

общество

александр гинцбург

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Исследование вакцины от коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет займет около трех-трех с половиной месяцев, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Ранее Минздрав разрешил проведение клинических исследований вакцины против коронавируса для детей.Он уточнил, что детская вакцина также будет двухкомпонентной, по результатам исследования ученые выберут оптимальную дозу.Гинцбург также предложил провести конкурс на название детской вакцины.

https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769515376.html

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общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19