https://ria.ru/20220125/vaktsina-1769367128.html

На Чукотку поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков

На Чукотку поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков - РИА Новости, 25.01.2022

На Чукотку поступила первая партия вакцины от коронавируса для подростков

Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Чукотский автономный округ, сообщил РИА Новости представитель правительства... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T09:48

2022-01-25T09:48

2022-01-25T09:48

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вакцина "спутник м"

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Первая партия вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" поступила в Чукотский автономный округ, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Получили 240 комплектов вакцины "Спутник М", - сообщил собеседник.По его словам, вакцина будет распределена по населенным пунктам. Ранее окружная больница провела опрос среди родителей учащихся образовательных организаций, подготовлены списки желающих.По состоянию на 25 января, в Чукотском АО зарегистрировано 3034 случая заболевания COVID-19. С начала пандемии выздоровел 2941 человек, умер 41. Охват вакцинацией от коронавируса в регионе достиг 98,5% от плана.

https://ria.ru/20220124/sputnik-1769279659.html

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чукотский автономный округ

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