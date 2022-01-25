https://ria.ru/20220125/uzbekistan-1769368583.html
В Узбекистане сообщили о перебоях в системе канализации и водоснабжения
В Узбекистане сообщили о перебоях в системе канализации и водоснабжения - РИА Новости, 25.01.2022
В Узбекистане сообщили о перебоях в системе канализации и водоснабжения
Перебои с водоснабжением и отоплением возникнут из-за отключения электроэнергии во многих регионах Узбекистана, сообщает во вторник пресс-служба министерства... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T10:00
2022-01-25T10:00
2022-01-25T12:20
в мире
узбекистан
энергоавария в центральной азии
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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Перебои с водоснабжением и отоплением возникнут из-за отключения электроэнергии во многих регионах Узбекистана, сообщает во вторник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства республики.Ранее министерство энергетики Узбекистана сообщило, что в 9.00 мск во многих регионах страны произошло отключение электроэнергии, причины выясняются."Хотим предупредить вас о перебоях в работе сетей отопления, канализации и питьевого водоснабжения во многих регионах страны из-за отключения электроэнергии", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
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в мире, узбекистан, энергоавария в центральной азии
10:00 25.01.2022 (обновлено: 12:20 25.01.2022)
В Узбекистане сообщили о перебоях в системе канализации и водоснабжения
В Узбекистане возникли проблемы с канализацией и водоснабжением из-за отключения света