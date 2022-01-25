https://ria.ru/20220125/uzbekistan-1769364261.html

В нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии

В нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии - РИА Новости, 25.01.2022

В нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии

Отключение электроэнергии произошло во вторник во многих регионах Узбекистана, причина устанавливается, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны. РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T09:31

2022-01-25T09:31

2022-01-25T09:41

в мире

узбекистан

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Отключение электроэнергии произошло во вторник во многих регионах Узбекистана, причина устанавливается, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны."Сегодня, 25 января, в 11.00 (9.00 мск) в некоторых регионах страны произошло крупное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности", - говорится в сообщении в Telegram-канале минэнерго.

узбекистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, узбекистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)