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В нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии
В нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии - РИА Новости, 25.01.2022
В нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии
Отключение электроэнергии произошло во вторник во многих регионах Узбекистана, причина устанавливается, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T09:31
2022-01-25T09:31
2022-01-25T09:41
в мире
узбекистан
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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ТАШКЕНТ, 25 янв - РИА Новости. Отключение электроэнергии произошло во вторник во многих регионах Узбекистана, причина устанавливается, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны."Сегодня, 25 января, в 11.00 (9.00 мск) в некоторых регионах страны произошло крупное отключение электроэнергии. Сейчас специалисты работают над устранением неисправности", - говорится в сообщении в Telegram-канале минэнерго.
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в мире, узбекистан, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
09:31 25.01.2022 (обновлено: 09:41 25.01.2022)
В нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии
В нескольких регионах Узбекистана произошло отключение электроэнергии, причину выясняют