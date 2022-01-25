https://ria.ru/20220125/ukraina-1769523273.html
Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден - РИА Новости, 25.01.2022
Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
Эскалация вокруг Украины может изменить мир, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T22:58
2022-01-25T22:58
2022-01-25T23:07
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ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Эскалация вокруг Украины может изменить мир, заявил президент США Джо Байден."Если силы двинутся туда (на Украину), это будет самым крупным вторжением со времен Второй мировой войны. Это изменит мир", - сказал Байден журналистам.Американский лидер при этом отметил, что рассуждать о вероятности эскалации вокруг Украины - "как гадать на чайных листах".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, сша, дмитрий песков, джо байден, нато, ситуация в днр и лнр, россия
22:58 25.01.2022 (обновлено: 23:07 25.01.2022)
Эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир, заявил Байден
Президент США Байден заявил, что эскалация ситуации вокруг Украины может изменить мир