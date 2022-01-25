https://ria.ru/20220125/ukraina-1769522520.html
Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы - РИА Новости, 25.01.2022
Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к украинцам, в котором заявил, что отопительный сезон в стране проходит нормально, в... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-25T22:39
2022-01-25T22:39
2022-01-25T22:39
в мире
владимир зеленский
telegram (приложение)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760951605_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_33cd4025e82e275adcb1c277362a3fc1.jpg
КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к украинцам, в котором заявил, что отопительный сезон в стране проходит нормально, в стране достаточно газа и угля."Этот отопительный сезон по всем прогнозам мы проходим нормально. Да, попыток спровоцировать кризис много, достаточно. Но так же нам хватает и газа, и угля. А главное - хватает сил держать все под контролем и побеждать все-все попытки дестабилизации. Хватает и хватит", - сказал Зеленский в заявлении, опубликованном в его Telegram-канале.
https://ria.ru/20220125/oruzhie-1769520073.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760951605_116:0:1043:695_1920x0_80_0_0_9c6bd47914491eb4eb00c4329b17b85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, telegram (приложение), украина
Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы
Президент Зеленский заявил, на Украине хватит угля и газа для прохождения зимы