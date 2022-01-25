https://ria.ru/20220125/ukraina-1769522520.html

Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы

Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы - РИА Новости, 25.01.2022

Зеленский заявил, что Украине хватит угля и газа для прохождения зимы

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к украинцам, в котором заявил, что отопительный сезон в стране проходит нормально, в... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T22:39

2022-01-25T22:39

2022-01-25T22:39

в мире

владимир зеленский

telegram (приложение)

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КИЕВ, 25 янв - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал очередное видеообращение к украинцам, в котором заявил, что отопительный сезон в стране проходит нормально, в стране достаточно газа и угля."Этот отопительный сезон по всем прогнозам мы проходим нормально. Да, попыток спровоцировать кризис много, достаточно. Но так же нам хватает и газа, и угля. А главное - хватает сил держать все под контролем и побеждать все-все попытки дестабилизации. Хватает и хватит", - сказал Зеленский в заявлении, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20220125/oruzhie-1769520073.html

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в мире, владимир зеленский, telegram (приложение), украина